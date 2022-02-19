https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/lyubov-vybory-i-odinokiy-romeo-kak-prokhodit-zima-v-parke-lvov-v-sele-aatsy-1037624819.html

Любовь, "выборы" и одинокий Ромео: как проходит зима в парке львов в селе Аацы

Любовь, "выборы" и одинокий Ромео: как проходит зима в парке львов в селе Аацы

Парк львов "Прайд" в селе Аацы официально открыл свои двери для посетителей в начале августа 2021 года. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T11:40+0300

2022-02-19T11:40+0300

2022-02-19T14:19+0300

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О том, как звери переносят абхазскую зиму, когда и как у них проходят "выборы" вожака, почему после встречи с ними у смотрителей болит спина, за что льва Антона посадили в одиночную "камеру" и почему верблюд Ромео лишился своей Джульетты, читайте в материале Sputnik.Хищные "рыцари"Пять лет назад в селе Аацы приступили к строительству парка львов, но архитектурный стиль объекта издалека легко можно перепутать со средневековым зодчеством. На площади около двух с половиной гектаров возвышаются стены, похожие на крепостные, но живут там не рыцари и королевское семейство, а настоящие хищники внушительных размеров.Звуки пения птиц, доносящиеся из динамиков для создания атмосферы, приближенной к дикой природе, заглушают рык львов. Одни звери, вальяжно развалившись, нежатся на солнце, горделиво восседают на поваленных стволах деревьев у бассейна, другие же суетливо описывают круги в своих вольерах.Парк построен таким образом, что посетители могут любоваться заморскими животными с высоты бетонных коридоров, находясь на безопасном от них расстоянии. Несмотря на пребывание львов в заточении, они не утратили своего величия и смотрят на гостей надменно, можно сказать, даже с неким высокомерием. Словно не люди приходят на них поглазеть, а к ним приводят людей, чтобы им не было скучно.В основном в каждом вольере находится пара львов или больше, но среди них есть и одиночки. Это новички, которых прайд никогда не примет в свои ряды. В статусе изгоя находится лев Антон. С ним мы уже встречались несколько лет назад в Бзыбском мини-зоопарке, который владельцам пришлось закрыть из-за финансовых сложностей."Его привезли уже взрослым, и для этих львов он чужой. Неважно, сколько времени он будет здесь находиться, его прайд уже не примет. Львицу может принять, но не самца. Общаются они с ним через решетку и даже так умудряются "разбить" друг другу носы", – объяснил смотритель парка Анатолий Епишев.Львице Леди повезло больше. Она тоже из зооуголка в поселке Бзыбь, но отшельницей она не стала. Самцы прайда не обделили ее "мужским" вниманием, и львица уже успела стать мамой.Любовь и "выборы"В Абхазии сейчас разгар предвыборной кампании кандидатов в депутаты Народного Собрания. Через пару месяцев львам тоже предстоит сделать свой выбор. Каждую весну молодые хищники бросают вызов вожаку и в честном бою пытаются занять его место. Вместо пламенных речей звучат оглушающие рыки мощностью до 90 децибел, а главные аргументы превосходства – это сила. Проще говоря, кто кому набьет морду, тот и станет царем зверей в своем прайде.По словам Епишева, этот рык слышен на расстоянии до 15 километров от парка, и первое время местные жители приезжали узнать, что за непонятные звуки оттуда доносятся. С годами люди привыкли и даже встают рано утром не с криком петухов, а по львиному кличу."На рассвете обязательно проводится львиная "перекличка". Сельчане понимают, что солнце встало и им самим пора вставать работать", – смеется Анатолий.Смотрители парка в выборную "гонку" не вмешиваются – они наблюдатели, которые следят за тем, чтобы львы не получили серьезных травм, но до такого еще дело не доходило. Пока лидер прайда лев по кличке Цезарь.Как и домашними кошкам, львам не чужды любовь и ласка. Хоть и проявляют они эти чувства по своему. Каждый заход в вольер смотрителей, отметил Епишев, заканчивается болью в спине. Взрослый лев в среднем весит 250-270 килограмм и когда он бросается в объятия, то устоять на ногах сможет далеко не каждый."Они выросли на моих руках, и я часть их жизни. Они понимают, если я пришел, то будет еда, поглажу их за ухом, пузо. Как и все животные из семейства кошачьих, они любвеобильные. Когда такие "котики" весом в два центнера проявляют свою любовь, это очень тяжело", – с нескрываемым трепетом к своим подопечным рассказал Анатолий.Анатолию Епишеву 50 лет. За годы жизни он успел побывать военным, поработать главным энергетиком цирковой компании, и теперь он в Абхазии, где ухаживает за львами. Особое отношение к животным, признался он, испытывает с детства. У него были кошки, собаки и даже лошади.Когда учредители ему предложили переехать в Абхазию, чтобы стать смотрителем парка, он не сразу, но все же согласился. Это решение также поддержала его супруга Тамара, которая тоже работает смотрителем в "Прайде".Ответа на вопрос, почему Анатолий посвятил свою жизнь зверям, у него нет. Лишь сказал, что для него это не работа, а образ жизни, и другой жизни он уже не представляет.Зима в "Прайде"Сейчас в парке десять взрослых львов, три молодых, от полутора до двух лет, и шесть котят, родившихся в "Прайде". Почти все звери в прошлом "работали" на уличных фотографов. После того как они "вымахали", хозяева уже не могли содержать этих экзотичных питомцев.Идея открытия такого парка родилась у учредителей во время отдыха на одном из курортов Абхазии. Они увидели парня с маленьким львенком и задумались о дальнейшей судьбе хищника."Появилась идея создать такой дом для зверей, где они смогут жить. Ведь судьба их после курортного сезона может по разному сложиться. Наши учредители – это бизнесмены, которые любят животных и стараются им помочь", – рассказал Анатолий.Многие посетители парка, особенно из числа молодежи, мало разбираются в природе и животных, поделился наблюдениями он. По рассказу Епишева, среди гостей даже были те, кто интересовался вопросом, почему у этих зверей нет полосок на шерсти. Смотрители им рассказывают о том, кто именно содержится в парке, какие у них особенности и чем они отличаются от других хищников.Двери "Прайда" официально открылись в начале прошлого августа. Точной статистикой Анатолий не обладает, но сказал, что количество посетителей в зимний период значительно сократилось в сравнении с курортным сезоном. Если летом в парке бывает несколько десятков человек, то с наступлением холодов число проданных билетов не превышает десяти.На рацион и условия содержания зверей это не влияет, подчеркнул Анатолий и добавил, что учредители обеспечивают парк всем необходимым. Кормят львов два раза в день мясом с кровью. Предпочитают хищники конину и курицу. Живое мясо им не "подают". Некоторые жители страны привозят в "Прайд" еду. Нередко это туши сбитых автомобилями коров и лошадей.Шекспировские "страсти"На территории еще двух с половиной гектаров земли, прилегающей к парку, находятся также буйволы, ослы, козы, бараны, пони и верблюд по имени Ромео, у которого прошлым летом произошла личная трагедия. Дело в том, что его доставили в Абхазию из Владикавказа вместе с "подругой" Джульеттой, которую около полугода назад укусила змея и она погибла.Ромео пока живет один в "апартаментах", но смотритель Анатолий пообещал, что у верблюда еще будет своя Джульетта. Парк развивается и будет пополняться новыми животными.Корабль пустыни питается сеном, колючкой и фруктами. В целом, в абхазском климате ему комфортно. Летний зной для него – лишь небольшое потепление, а зимние холода он переносит с легкостью.Самое большое неудобство Ромео испытывает в период дождей, когда земля становится мягкой и появляется грязь. Так как у верблюдов на ногах кожаная "подошва", ему сложно ходить по земле в сырую погоду. Такие дни он обычно пережидает у себя в стойле.Любознательные парнокопытные, которые содержатся рядом с Ромео, не дают ему грустить. Впрочем, как и всем, кто к ним захаживает в гости. При виде людей ослы и буйволы сразу подбегают к ним в предвкушении угощений. Корреспонденты Sputnik в этот раз пришли с пустыми руками, и животные, видимо, не поверили своим глазам. Они тщательно обнюхали нас с ног до головы, не забыв облизнуть руки и одежду.Смотрители парка Анатолий и Тамара живут напротив "шекспировского героя" в трейлере и всегда в курсе того, что происходит с их подопечными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nuzhna-dobavka-kak-zhivotnye-v-aatsynskom-parke-prayd-perenosyat-zimu-1037257009.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/khischniki-za-stenoy-obitateli-parka-prayd-v-sele-aatsy-1037629650.html

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животные, абхазия, львы, гудаутский район