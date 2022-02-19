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Двое молодых людей из Ставрополья задержаны за распространение наркотиков

Двое молодых людей из Ставрополья задержаны за распространение наркотиков

Задержанные распространяли наркотики на безлюдных зимних пляжах столицы Абхазии путем тайных закладок. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T01:01+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Наркотическое средство в особо крупном размере изъяли сотрудники УКОН МВД у двух граждан России, сообщает МВД Абхазии.Елена Синельникова и Александр Ботиев 2001 года рождения приехали в Абхазию из Ставрополья с целью распространения наркотиков. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии задержали их в районе Маяк в Сухуме.При личном досмотре у Ботиева изъяли 46 свертков с нвркотическим веществом. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что изъятое средство - метадон.Задержанные распространяли наркотики на безлюдных зимних пляжах столицы Абхазии.Действуя по предварительному сговору Вадим Ботиев осуществлял закладки, Елена Синельникова фотографировала места размещения наркотиков, чтобы затем отправить конечному потребителю.Задержанные показали сотрудникам МВД места тайных закладок, в результате правоохранители изъяли еще семь готовых к реализации свертков с наркотическим веществом.В деяниях Ботиева и Синельниковой органы предварительного следствия усматривают признаки предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса республики - незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере. В отношение задержанных возбудили уголовное дело, Ботиева и Синельникову заключили под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/perekryt-krupnyy-kanal-postavok-geroina-v-regiony-rossii-i-abkhaziyu-1037635141.html

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