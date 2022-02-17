https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/perekryt-krupnyy-kanal-postavok-geroina-v-regiony-rossii-i-abkhaziyu-1037635141.html

Перекрыт крупный канал поставок героина в регионы России и Абхазию

Перекрыт крупный канал поставок героина в регионы России и Абхазию

Крупнейшая партия героина изъята в России за последнее время. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T15:55+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. МВД и ФСБ РФ перекрыли крупный канал поставок героина в регионы России и Абхазию, задержаны 19 фигурантов, изъято наркотиков на 185 миллионов рублей, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.К марту 2021 года были задержаны шесть участников, выполнявших функции курьеров и закладчиков в Краснодарском крае. Кроме того, был перекрыт канал поставки и сбыта героина из России в Абхазию."Совместно с Федеральной службой безопасности перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел", – сказал Колокольцев на расширенной коллегии. По его словам, международная наркогруппировка, поставлявшая героин из Центральной Азии, попала в поле зрения силовиков к началу прошлого года. Из оперативных данных стало известно, что из Москвы в один из регионов выдвинулись два наркокурьера с крупной партией "веществ". В итоге из закладки было изъято более 3,5 килограмма героина и оборудование для его фасовки.Затем в различных населенных пунктах Кубани были задержаны еще двое предполагаемых лидеров криминальной организации и пятеро участников – в ходе обысков было изъято свыше семи килограммов героина. Так была пресечена деятельность "краснодарского крыла" преступного сообщества.Тем временем в Московском регионе были обнаружены так называемые склады, откуда соучастники забирали наркотики для реализации в регионах, проведено более 10 обысков. Кроме того, в авторемонтном цехе в Серпухове найдены две машины, в которых обнаружено свыше 12,3 килограмма героина, который был упакован в аналогичные пластиковые бутылки. Задержаны еще один руководитель и двое участников группировки.Далее на юго-востоке Москвы внимание оперативников привлек старый и на первый взгляд брошенный автомобиль. Во время слежки правоохранители заметили, как подозреваемые забирают из багажника запрещенные вещества.Наркодилеры постарались максимально обезопасить тайник – при помощи проволоки они вскрывали дверь, затем поднимали капот, подсоединяли клеммы к аккумулятору и только после этого открывался багажник. В нем следователи и оперативники обнаружили более 7,2 килограмма героина.В настоящее время фигуранты арестованы. Установлено, что с апреля 2020 по апрель 2021 года группировкой совершено не менее 49 преступлений, все ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно производство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/zheka-i-tamara-presechen-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-v-abkhaziyu-1037436783.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html

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