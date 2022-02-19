https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/militsiya-unichtozhila-narkotiki-i-psikhotropnye-veschestva-izyatye-za-pyat-let-1037668353.html

Милиция уничтожила наркотики и психотропные вещества, изъятые за пять лет

Милиция уничтожила наркотики и психотропные вещества, изъятые за пять лет

Более полутора килограммов сильнодействующих наркотических средств и свыше 14 килограммов марихуаны подверглись процедуре уничтожения. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T13:42+0300

2022-02-19T13:42+0300

2022-02-19T15:09+0300

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В Министерстве внутренних дел уничтожили наркотические и психотропные вещества, а также наркосодержащие растения, которые хранились в качестве вещественных доказательств по уголовным производствам с 2017 по 2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Правоохранители уничтожили более полутора килограммов сильнодействующих наркотиков, в том числе метадон, героин, мефедрон, а также более 14 килограммов марихуаны, изъятые за пять лет психотропные средства, а также маковую соломку и сотни корней конопли. Об этом был составлен акт и приложили список наименований.Для проведения процедуры приказом министра внутренних дел Вальтера Бутба была создана специальная комиссия под председательством первого замглавы ведомства Руслана Ажиба, в которую вошли руководители подразделений МВД, представители Генпрокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и охране природы, Службы судебных исполнителей и члены Общественной палаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/dvoe-molodykh-lyudey-iz-stavropolya-zaderzhany-za-rasprostranenie-narkotikov-1037663337.html

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