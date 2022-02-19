https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/putin-dal-start-ucheniyam-sil-yadernoy-triady-1037668760.html
Путин дал старт учениям сил ядерной триады
Путин дал старт учениям сил ядерной триады
Силы стратегического сдерживания включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T14:15+0300
2022-02-19T14:15+0300
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россия
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СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил учения с участием сил ядерной триады, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Вместе с российским лидером за ходом учений из ситуационного центра наблюдает президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший в Москву на переговоры.По сообщению Минобороны России, учения носят плановый характер и включают в себя запуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В них задействованы войска Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Целью учений является проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.В это же время проходят совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Несмотря на обвинения со стороны западных партнеров, представители обоих государств заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер, и после их завершения 20 февраля на территории Белоруссии не останется ни одного российского солдата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/strategicheskoe-sderzhivanie-po-putinu-1037666249.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/peskov-vse-ucheniya-na-territorii-rossii-absolyutno-prozrachny-1037650188.html
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россия, военные учения, владимир путин, новости
Путин дал старт учениям сил ядерной триады
14:15 19.02.2022 (обновлено: 15:07 19.02.2022) Подписаться на
Силы стратегического сдерживания включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
СУХУМ, 19 фев — Sputnik.
Президент России Владимир Путин посетил учения с участием сил ядерной триады, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее представитель Кремля подчеркивал, что проведение подобных мероприятий невозможно без личного присутствия главы государства.
Вместе с российским лидером за ходом учений из ситуационного центра наблюдает президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший в Москву на переговоры.
По сообщению Минобороны России, учения носят плановый характер и включают в себя запуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В них задействованы войска Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Целью учений является проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
В это же время проходят совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Несмотря на обвинения со стороны западных партнеров, представители обоих государств заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер, и после их завершения 20 февраля на территории Белоруссии не останется ни одного российского солдата.