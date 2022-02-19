https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/putin-dal-start-ucheniyam-sil-yadernoy-triady-1037668760.html

Путин дал старт учениям сил ядерной триады

Путин дал старт учениям сил ядерной триады

Силы стратегического сдерживания включают в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T14:15+0300

2022-02-19T14:15+0300

2022-02-19T15:07+0300

россия

военные учения

владимир путин

новости

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СУХУМ, 19 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил учения с участием сил ядерной триады, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Вместе с российским лидером за ходом учений из ситуационного центра наблюдает президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетевший в Москву на переговоры.По сообщению Минобороны России, учения носят плановый характер и включают в себя запуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В них задействованы войска Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.Целью учений является проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.В это же время проходят совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Несмотря на обвинения со стороны западных партнеров, представители обоих государств заявляют, что учения носят исключительно оборонительный характер, и после их завершения 20 февраля на территории Белоруссии не останется ни одного российского солдата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/strategicheskoe-sderzhivanie-po-putinu-1037666249.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/peskov-vse-ucheniya-na-territorii-rossii-absolyutno-prozrachny-1037650188.html

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