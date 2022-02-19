https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/spad-zabolevaemosti-covid-19-nametilsya-v-galskom-rayone-1037670739.html

Спад заболеваемости COVID-19 наметился в Галском районе

Спад заболеваемости COVID-19 наметился в Галском районе

По данным на 18 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 50412. Выздоровели 42006 человек, 635 пациентов спасти не удалось. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T17:08+0300

2022-02-19T17:08+0300

2022-02-19T17:09+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

галский район

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В Галском районе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сказал глава района Константин Пилия в интервью радио Sputnik.При этом Пилия напомнил, что в Галском районе, как и по всей республике был объявлен карантин в школах и детсадах с 1 по 18 февраля."Скорее всего с понедельника мы уже откроем школы и детские сады и, думаю, будет допуск к городским кафетериям и ресторанчикам. Но все ровно мы сохраняем масочный режим, условия социальной дистанции", - отметил глава района.Согласно информации от Минздрава Абхазии, за весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек. Общее число случаев коронавируса превышает 50 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-esche-na-nedelyu-1037540850.html

галский район

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галский район, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия