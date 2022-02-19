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Спад заболеваемости COVID-19 наметился в Галском районе
Спад заболеваемости COVID-19 наметился в Галском районе
По данным на 18 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 50412. Выздоровели 42006 человек, 635 пациентов спасти не удалось. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T17:08+0300
2022-02-19T17:08+0300
2022-02-19T17:09+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В Галском районе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сказал глава района Константин Пилия в интервью радио Sputnik.При этом Пилия напомнил, что в Галском районе, как и по всей республике был объявлен карантин в школах и детсадах с 1 по 18 февраля."Скорее всего с понедельника мы уже откроем школы и детские сады и, думаю, будет допуск к городским кафетериям и ресторанчикам. Но все ровно мы сохраняем масочный режим, условия социальной дистанции", - отметил глава района.Согласно информации от Минздрава Абхазии, за весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек. Общее число случаев коронавируса превышает 50 тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-esche-na-nedelyu-1037540850.html
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галский район, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Спад заболеваемости COVID-19 наметился в Галском районе
17:08 19.02.2022 (обновлено: 17:09 19.02.2022) Подписаться на
По данным на 18 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 50412. Выздоровели 42006 человек, 635 пациентов спасти не удалось.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В Галском районе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сказал глава района Константин Пилия в интервью радио Sputnik.
"В январе этого года было протестировано 486 человек, из них 395 анализов показали положительные результаты. В феврале из трехсот протестированных положительный результат был у 154 человек, что составило уже половину. За последние две недели, протестировано 186 человек, из них 72 положительных, вот такая хорошая тенденция на спад у нас идет", - подчеркнул он.
При этом Пилия напомнил, что в Галском районе, как и по всей республике был объявлен карантин в школах и детсадах с 1 по 18 февраля.
"Скорее всего с понедельника мы уже откроем школы и детские сады и, думаю, будет допуск к городским кафетериям и ресторанчикам. Но все ровно мы сохраняем масочный режим, условия социальной дистанции", - отметил глава района.
Согласно информации от Минздрава Абхазии, за весь период пандемии COVID-19 в Абхазии вакцинировали 18000 человек. Общее число случаев коронавируса превышает 50 тысяч.