https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/subbotnie-probezhki-ploschadka-guma-zapustila-sportivnyy-proekt-1037668021.html
Субботние пробежки: площадка "Гума" запустила спортивный проект
Субботние пробежки: площадка "Гума" запустила спортивный проект
Цель спортивной инициативы "Guma go" – объединение людей, вдохновленных идеей ведения здорового образа жизни. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T12:35+0300
2022-02-19T12:35+0300
2022-02-19T15:14+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спортивный проект "Guma go" стартовал на культурно-деловой платформе "Гума" в субботу 19 февраля, рассказала руководитель платформы и инициатор проекта Хибла Возба.Принять участие в забеге могут все желающие, это абсолютно бесплатно. Каждую субботу в 8:30 участники начинают свой бег по проспекту Леона, оттуда по набережной Махаджиров до поворота на Маяк. Обратно бегуны возвращаются по тому же маршруту. Семья из Татарстана, приехавшая на постоянное место жительство в Абхазию несколько лет назад, тоже приняла участие в забеге. Супруги бежали вместе с двумя детьми, один из которых был в детской коляске.Жена Владимира Елена рассказала, что у них четверо детей. Детям они прививают здоровый образ жизни, который ведут и сами. Среди участников забега был и временный поверенный в делах Российской Федерации в Абхазии Максим Литвинов.До и после забега бегуны разминаются, делают различные упражнения. Их проводит член спортивного клуба "Apsny Sports Group" и представитель Русского Дома в Сухуме Евгений Павлов.Железнодорожная станция "Гума" была построена в стиле сталинского ампира в 1940 году, а сам павильон – в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – в "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму"."Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии она была частично разрушена. Следы военных действий оставались на ее стенах еще долгое время, а поезда с тех пор на ней не останавливаются. В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/vystavka-rabot-abkhazskogo-khudozhnika-levarsy-butba-sostoitsya-na-ploschadke-guma-1037614594.html
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спорт, сухум, бег
Субботние пробежки: площадка "Гума" запустила спортивный проект
12:35 19.02.2022 (обновлено: 15:14 19.02.2022) Подписаться на
Цель спортивной инициативы "Guma go" – объединение людей, вдохновленных идеей ведения здорового образа жизни.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спортивный проект "Guma go" стартовал на культурно-деловой платформе "Гума" в субботу 19 февраля, рассказала руководитель платформы и инициатор проекта Хибла Возба.
"Это новое направление в работе культурно-деловой платформы "Гума". Мы известны немного другими мероприятиями, но наша команда ведет здоровый образ жизни, и мы решили его пропагандировать", – сказала она.
Принять участие в забеге могут все желающие, это абсолютно бесплатно.
Каждую субботу в 8:30 участники начинают свой бег по проспекту Леона, оттуда по набережной Махаджиров до поворота на Маяк. Обратно бегуны возвращаются по тому же маршруту.
Семья из Татарстана, приехавшая на постоянное место жительство в Абхазию несколько лет назад, тоже приняла участие в забеге. Супруги бежали вместе с двумя детьми, один из которых был в детской коляске.
"Мы приехали из Казани. Я жил здесь в детстве, до войны, мои дедушка и отец работали фотографами около фонтанов. Несколько раз приезжал сюда с супругой, показывал где жил, познакомил с дядей", – сказал глава семейства Владимир.
Жена Владимира Елена рассказала, что у них четверо детей. Детям они прививают здоровый образ жизни, который ведут и сами.
"Когда мы узнали, что тут такое движение, мы тут же присоединились, активный здоровый образ жизни объединяет людей", – отметила она.
Среди участников забега был и временный поверенный в делах Российской Федерации в Абхазии Максим Литвинов.
До и после забега бегуны разминаются, делают различные упражнения. Их проводит член спортивного клуба "Apsny Sports Group" и представитель Русского Дома в Сухуме Евгений Павлов.
"Многим после зимы, болезней и "депресняка" не хватает мотивации. Хибла выступила с такой замечательной инициативой, платформа "Гума" предложила проводить по субботам спортивные пробежки. Они ориентированы на людей, которые не соизмеряют себя с олимпийскими чемпионами, мы все спокойно бежим, делаем специальные беговые упражнения, для того чтобы получить заряд бодрости", – сказал Павлов.
Железнодорожная станция "Гума" была построена в стиле сталинского ампира в 1940 году, а сам павильон – в 1947-м. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – в "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму".
"Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии она была частично разрушена. Следы военных действий оставались на ее стенах еще долгое время, а поезда с тех пор на ней не останавливаются.
В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.