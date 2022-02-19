https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/sutochnyy-prirost-zabolevshikh-covid-19-v-abkhazii-okazalsya-menshe-150-1037674223.html

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Абхазии оказался меньше 150

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Абхазии оказался меньше 150

После резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Абхазии в конце января сейчас наблюдается небольшой спад. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T23:53+0300

2022-02-19T23:53+0300

2022-02-19T23:59+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 381 человека в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 146 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента с ковидом: мужчина 78 и женщина 83 лет.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 36, девять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 50558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42219 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/spad-zabolevaemosti-covid-19-nametilsya-v-galskom-rayone-1037670739.html

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