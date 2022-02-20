https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/bzhaniya-abkhaziya-gotova-okazat-voennuyu-i-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-1037676133.html

Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу

Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу

Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую... 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T11:39+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса.По словам главы государства, "Украина, поощряемая западными кураторами, целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе".Аслан Бжания добавил, что руководство республики находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР.Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/situatsiya-na-donbasse-glavnoe-za-den-1037673066.html

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украина, лнр, днр, абхазия, политика, аслан бжания