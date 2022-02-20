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Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу
Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую... 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T11:39+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса.По словам главы государства, "Украина, поощряемая западными кураторами, целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе".Аслан Бжания добавил, что руководство республики находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР.Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/situatsiya-na-donbasse-glavnoe-za-den-1037673066.html
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Бжания: Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу
11:39 20.02.2022 (обновлено: 11:40 20.02.2022) Подписаться на
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik
. В случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса.
"С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими на Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса", - говорится в заявлении президента.
По словам главы государства, "Украина, поощряемая западными кураторами, целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе".
Аслан Бжания добавил, что руководство республики находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР.
Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.