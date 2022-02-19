https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/situatsiya-na-donbasse-glavnoe-za-den-1037673066.html

Ситуация на Донбассе: главное за день

Ситуация на Донбассе: главное за день

В пятницу, 18 февраля, в связи с обострением ситуации на Донбассе, руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик приняли решение об... 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T21:48+0300

2022-02-19T21:48+0300

2022-02-19T21:48+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

новости

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Украинские войска ведут огонь по позициям Донецкой и Луганской республик, полным ходом идет эвакуация мирных жителей, объявлена всеобщая мобилизация, сообщает РИА Новости.Всю ночь автобусы в женщинами, детьми и пожилыми людьми прибывали в Ростовскую область - там их встречали, размещали в санаториях, гостиницах и оздоровительных лагерях, предоставляли продукты и предметы первой необходимости. По сообщениям властей области, с 20 февраля будет открыт центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР.Сначала мирные жители прибывали на автобусах, затем из Луганска в Россию отправился поезд, первый с 2014 года. Вечером в субботу на пути следования автобусов с беженцами в районе села Самсоновка был обнаружен начиненный взрывчаткой автомобиль. В связи с наплывом беженцев в Ростовской области был введен режим повышенной готовности, который будет действовать до особого распоряжения. Позже было объявлено чрезвычайное положение. Власти Волгоградской, Воронежской, Ставропольской, Курской, Белгородской, Орловской, Архангельской, Пензенской, Тульской, Калининградской, Московской, Брянской областей, Чувашии и Татарстана, а также Краснодарского края заявили, что могут разместить на своей территории жителей самопровозглашенных республик и обеспечить их всем необходимым.Позже из-за прибытия беженцев в Воронежской и Волгоградской областях также ввели режим повышенной готовности. Абхазия и Южная Осетия также выразили желание оказать мирным жителям Донбасса посильную помощь.Президент Южной Осетии заявил о готовности принять в республике группу детей-сирот. О возможности принять и разместить эвакуированных жителей ЛНР и ДНР заявила администрация города Сухум. Кроме того, МЧС Абхазии заявило о готовности прибыть на Донбасс для оказания помощи мирному населению.На протяжении всего дня 19 февраля представители самопровозглашенных республик сообщали об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. С обеих сторон были сообщения о пострадавших.В Ростовской области упал украинский снаряд, из-за чего Следственный Комитет возбудил уголовное дело. В дальнейшем информацию о попадании двух снарядов на территорию России подтвердили в ростовском погрануправлении ФСБ.Что до западных стран, то главы МИД "Большой семерки" обратились к России с призывом "использовать свое влияние на ДНР и ЛНР". Офис НАТО в Киеве временно закрыли, сотрудников эвакуировали в Брюссель и Львов. Австрия, Франция и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости