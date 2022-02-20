https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-kieva-iz-budapeshtskogo-memoranduma-1037677634.html

Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума

Названы последствия выхода Киева из Будапештского меморандума

Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T13:50+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать "грязную бомбу", заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Созвать их поручено министру иностранных дел. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Это может привести Украину к статусу изгоя, добавил эксперт. "Это (высказывания Зеленского о Будапештском меморандуме – ред.) такой дипломатический-террористический активизм, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания", - считает Жарихин.На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: "конечно, невозможно". "Никто им не позволит это сделать", - уверен Жарихин.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/mid-opublikoval-otvet-moskvy-po-garantiyam-bezopasnosti-1037638390.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181209/V-Sovfede-usomnilis-v-sposobnosti-Ukrainy-sozdat-yadernoe-oruzhie-1025902093.html

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