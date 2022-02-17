https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/mid-opublikoval-otvet-moskvy-po-garantiyam-bezopasnosti-1037638390.html

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности

В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях... 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T18:25+0300

2022-02-17T18:25+0300

2022-02-17T18:25+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — следует из текста.В документе подчеркивается, что никакого "вторжения на Украину" нет и не планируется.МИД отметил, что российские обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеют, а также напомнил, что утрата государством территориальной целостности произошла в результате внутренних процессов. В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов."Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются", — указали в ведомстве.В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.Позднее в Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что получили письмо от России в рамках двустороннего диалога по безопасности.

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