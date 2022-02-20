https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-ukrainu-vynudyat-ostanovit-ee-aes-esli-ona-poprobuet-sozdat-yadernoe-oruzhie-1037678351.html

Эксперт: Украину вынудят остановить ее АЭС, если она попробует создать ядерное оружие

Эксперт: Украину вынудят остановить ее АЭС, если она попробует создать ядерное оружие

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T14:41+0300

2022-02-20T14:41+0300

2022-02-20T14:41+0300

украина

политика

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/14/1037678604_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_cf86dcdd2885cd1f1aeb56678d1605f5.jpg

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Украина однозначно окажется в международной изоляции и попадет под санкции ООН в случае, если попытается создать свое ядерное оружие, к тому же значительно ухудшится ситуация внутри страны - Киеву придется остановить все свои АЭС, поскольку будет наложен запрет на импорт топлива для них, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.Он спрогнозировал, какие действия предпримет международное сообщество в случае, если Украина приступит к разработке ядерного оружия, не выходя из ДНЯО."Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекционной деятельности на территории Украины выявит признаки военной ядерной деятельности и уведомит об этом свой политический орган (совет управляющих). Тот, в свою очередь, передаст подготовленный доклад или доклады в Совет Безопасности ООН, а это орган, обладающий самыми широкими полномочиями в сфере принуждения государств, включая международные санкции и даже применение силы", - сказал Уваров.Если Украина объявит о выходе из ДНЯО (статья X договора такое позволяет), то ее решение станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, где аргументацию Украины подвергнут всестороннему рассмотрению, добавил собеседник агентства. Совет Безопасности сможет ввести против Украины меры принуждения, включая санкции и применение силы, если аргументация будет сочтена недостаточной.Также следует учесть, что все ведущие мировые поставщики ядерных технологий объединены в неформальной Группе ядерных поставщиков, правила которой практически полностью ограничивают возможности сотрудничества в мирной атомной области с государствами, не участвующими в ДНЯО, сказал эксперт.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-kieva-iz-budapeshtskogo-memoranduma-1037677634.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, политика, ядерное оружие