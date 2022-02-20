https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/pochti-34-tysyachi-chelovek-vyekhali-v-rossiyu-za-dvoe-sutok-1037682406.html

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T19:05+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию за последние двое суток, пишет РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vsu-predprinyali-popytku-atakovat-pozitsii-lnr-v-rayone-pionerskogo-1037675781.html

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