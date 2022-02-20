Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/pochti-34-tysyachi-chelovek-vyekhali-v-rossiyu-za-dvoe-sutok-1037682406.html
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток
Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T19:05+0300
2022-02-20T19:05+0300
лнр
днр
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/14/1037682377_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_718acfc085c07648283c28aff08d1e3c.jpg
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию за последние двое суток, пишет РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ЛНР.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vsu-predprinyali-popytku-atakovat-pozitsii-lnr-v-rayone-pionerskogo-1037675781.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/14/1037682377_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5d934b9cc7add85e7658a5f829d4abc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лнр, днр, украина, политика

Почти 34 тысячи человек выехали в Россию за двое суток

19:05 20.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВ ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Более 33,8 тысячи человек выехали с территории самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию за последние двое суток, пишет РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ЛНР.
"С 19.00 18 февраля по 18.00 20 февраля всего пересекло границу ЛНР с РФ 33 815 человек", - говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ЛНР, предоставленном журналистам.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Ситуация вблизи передовой в Луганской области - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского
10:15
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала