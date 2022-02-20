https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vsu-predprinyali-popytku-atakovat-pozitsii-lnr-v-rayone-pionerskogo-1037675781.html
ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского
ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР... 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T10:15+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Украинские силовики попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.Отмечается, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около пяти утра начали атаку в районе села Пионерское, с форсированием реки Северский Донец.Из-за действий ВСУ уничтожены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, добавили в Народной милиции.Дополнительные данные уточняются.Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/situatsiya-na-donbasse-glavnoe-za-den-1037673066.html
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украина, лнр, днр, политика
ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского
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В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik.
Украинские силовики попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР, пишет РИА Новости
со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР.
Отмечается, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около пяти утра начали атаку в районе села Пионерское, с форсированием реки Северский Донец.
"В результате боестолкновения противник понес потери и отступил", — говорится в сообщении.
Из-за действий ВСУ уничтожены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, добавили в Народной милиции.
Дополнительные данные уточняются.
Из-за угрозы вторжения со стороны Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.