https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-21-fevralya-1037679138.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием Североатлантического циклона. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T18:45+0300
2022-02-20T18:45+0300
2022-02-20T18:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0d/1030528451_0:25:1920:1105_1920x0_80_0_0_9578e3b124c55945d9a26dd3127e02eb.jpg
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В понедельник, 21 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях возможен с мокрым снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/0d/1030528451_180:0:1887:1280_1920x0_80_0_0_862a790a18d577ab9f1745a64bdd3bd0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 февраля
Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием Североатлантического циклона.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В понедельник, 21 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях возможен с мокрым снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.