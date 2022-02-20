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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием Североатлантического циклона. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T18:45+0300

2022-02-20T18:45+0300

2022-02-20T18:45+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В понедельник, 21 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в предгорьях возможен с мокрым снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости