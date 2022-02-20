https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/shkoly-i-detsady-gala-i-ochamchyry-nachnut-rabotat-s-21-fevralya-1037679007.html

Школы и детсады Гала и Очамчыры начнут работать с 21 февраля

Школы и детсады Гала и Очамчыры начнут работать с 21 февраля

Карантин в школах Галского и Очамчырского районов был объявлен с 9 февраля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T16:00+0300

2022-02-20T16:00+0300

2022-02-20T16:00+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Школы и детские сады Галского и Очамчырского районов восстановят учебный процесс с 21 февраля.По словам заведующей отделом образования Галского района Екатерины Габелия, на 20 февраля практически не наблюдается случаев заражения среди учеников и преподавателей."По всему району в школах было заражено 15 преподавателей и 30 детишек. На сегодняшний день уже все выходят на работу", - сказала она.Из карантина к 21 февраля выходят школы и детские сады и Очамчырского района. Такое распоряжение было подписано исполняющим обязанности главы района Артемоном Габилая. На сегодняшний день в районе 13 зараженных педагогов и 35 учеников.В общей сложности детсады и школы республики закрыты на карантин с конца января. С понедельника 21 февраля возобновят работу школы и детсады Сухума, в Гагре учебные заведения останутся закрытыми до конца февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/v-abkhazii-podtverzhdeno-226-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1037661070.html

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школы, образование, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия, галский район, очамчырский район