https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/situatsiya-v-dnr-i-lnr-glavnoe-za-den-1037683913.html
Ситуация в ДНР и ЛНР: главное за день
Ситуация в ДНР и ЛНР: главное за день
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к... 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T21:37+0300
2022-02-20T21:37+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять более 250 пунктов временного размещения общей вместимостью более 28 тысяч человек, сообщили в МЧС России.Российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев.Около 700 из них уже получили выплаты в Ростовской области. Региональные власти также готовы наладить обучение детей из Донбасса, сообщили в МЧС. В пунктах временного размещения находятся почти две тысячи детей. Их допустят к занятиям после медосмотра.Более 400 беженцев обращались в России за медицинской помощью. Среди них — 74 ребенка. Около 30 человек сдали положительные тесты на коронавирус, их госпитализировали.Завтра из Ростовской области отправятся 15 поездов с беженцами. Жителей ЛНР и ДНР распределят по другим российским регионам.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил обеспокоенность событиям, происходящим на Донбассе из-за резкой эскалации, вызванной действиями украинской стороны. "С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе".Как сообщили в Народной милиции ДНР, ситуация в регионе ухудшается, сегодня по территории республики выпустили порядка 700 боеприпасов.По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения. Также на территорию прибывает украинский спецназ. Как пояснили в оборонном ведомстве республики, две группы по 15 человек планировали проведение диверсий и разведки.Украинские военные 42 раза за день пытались провести разведку у линии соприкосновения с помощью беспилотников, сообщила Народная милиция ЛНР.В ведомстве также сообщили об увеличении интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения.СК России возбудил два уголовных дела о запрещенных методах войны после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе, во время которых были ранены и убиты мирные граждане.И еще одно уголовное дело после попадания снарядов на территорию Ростовской области. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.В ходе беседы российский лидер отметил, что причиной эскалации в Донбассе стали провокации со стороны украинских силовиков. Также Путин подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/v-lnr-soobschili-o-gibeli-dvukh-mirnykh-zhiteley-pri-atake-vsu-1037682098.html
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украина, днр, лнр, донбасс, владимир путин, россия, политика
Ситуация в ДНР и ЛНР: главное за день
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики открыли огонь по их позициям. В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять более 250 пунктов временного размещения общей вместимостью более 28 тысяч человек, сообщили в МЧС России.
Российскую границу пересекли более 53 тысяч беженцев.
Около 700 из них уже получили выплаты в Ростовской области. Региональные власти также готовы наладить обучение детей из Донбасса, сообщили в МЧС. В пунктах временного размещения находятся почти две тысячи детей. Их допустят к занятиям после медосмотра.
Более 400 беженцев обращались в России за медицинской помощью. Среди них — 74 ребенка. Около 30 человек сдали положительные тесты на коронавирус, их госпитализировали.
Завтра из Ростовской области отправятся 15 поездов с беженцами. Жителей ЛНР и ДНР распределят по другим российским регионам.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил обеспокоенность событиям, происходящим на Донбассе из-за резкой эскалации, вызванной действиями украинской стороны.
"С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе".
Как сообщили в Народной милиции ДНР, ситуация в регионе ухудшается, сегодня по территории республики выпустили порядка 700 боеприпасов.
По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ стягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения. Также на территорию прибывает украинский спецназ. Как пояснили в оборонном ведомстве республики, две группы по 15 человек планировали проведение диверсий и разведки.
Украинские военные 42 раза за день пытались провести разведку у линии соприкосновения с помощью беспилотников, сообщила Народная милиция ЛНР.
В ведомстве также сообщили об увеличении интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения.
"Обстановка крайне напряженная, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения", — добавили представители ЛНР.
СК России возбудил два уголовных дела о запрещенных методах войны после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе, во время которых были ранены и убиты мирные граждане.
И еще одно уголовное дело после попадания снарядов на территорию Ростовской области.
Огонь вели с территории Украины, было выпущено не менее двух реактивных снарядов. Жертв среди мирного населения нет.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В ходе беседы российский лидер отметил, что причиной эскалации в Донбассе стали провокации со стороны украинских силовиков.
Также Путин подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказываясь от реализации Минских соглашений.