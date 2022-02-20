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https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/vrach-predupredil-o-redkom-postkovidnom-simptome-1037674987.html
Врач предупредил о редком постковидном симптоме
Врач предупредил о редком постковидном симптоме
По последней информации ВОЗ, в мире насчитывается более 412 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Свыше 5,8 миллиона... 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T09:35+0300
2022-02-20T09:35+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. У пациентов с постковидным синдромом могут наблюдаться скачки артериального давления, рассказал URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.По его словам, это не самый частый синдром, при постковиде чаще наблюдаются головные боли. Врач подчеркнул, что нужно исключить у пациента ожирение, диабет или предиабет, и если других нагрузок нет, то повышенное артериальное давление может быть последствием коронавируса.Кроме того, по словам Крючкова, необходимо исключить другие заболевания: есть ли нарушение свертываемости крови, проверить сердце, мозг, головные боли надо рассматривать отдельно. "Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести", — отметил иммунолог.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vrach-rasskazal-kak-perenositsya-popadanie-v-organizm-srazu-dvukh-shtammov-koronavirusa-1037583717.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, вакцинация

Врач предупредил о редком постковидном симптоме

09:35 20.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСдача анализов на коронавирус не выходя из машины
Сдача анализов на коронавирус не выходя из машины - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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По последней информации ВОЗ, в мире насчитывается более 412 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Свыше 5,8 миллиона пациентов спасти не удалось.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. У пациентов с постковидным синдромом могут наблюдаться скачки артериального давления, рассказал URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Серебрянский - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2022
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14 февраля, 16:45
По его словам, это не самый частый синдром, при постковиде чаще наблюдаются головные боли.
"Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления", — отметил он.
Врач подчеркнул, что нужно исключить у пациента ожирение, диабет или предиабет, и если других нагрузок нет, то повышенное артериальное давление может быть последствием коронавируса.
Кроме того, по словам Крючкова, необходимо исключить другие заболевания: есть ли нарушение свертываемости крови, проверить сердце, мозг, головные боли надо рассматривать отдельно.
"Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести", — отметил иммунолог.
В Абхазии
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