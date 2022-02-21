https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/diversionnaya-gruppa-podorvala-sklad-vooruzheniya-v-dnr-1037690750.html

Диверсионная группа подорвала склад вооружения в ДНР

Диверсионная группа подорвала склад вооружения в ДНР

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, представители ДНР и ЛНР сообщают о многочисленных обстрелах со стороны Киева. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T11:22+0300

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донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

украина

политика

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики сообщило о том, что во время попытки прорыва диверсионная группа ВСУ подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МГБ ДНР.Прорыв был осуществлен сегодня в Новоазовском районе на юге Донецкой области, ориентировочно в 08:10.По состоянию на 10:47, представители ЛНР сообщают, что за сутки украинская сторона 63 раза нарушила режим прекращения огня, произвела обстрел 25 населенных пунктов, в том числе применяя запрещенное вооружение. За последние сутки в ходе обстрелов трое мирных жителей погибли, еще трое получили ранения. Из-за обострения ситуации мирные жители покидают Донбасс, потоки беженцев продолжают прибывать в Российскую Федерацию. По сообщению погрануправления ФСБ по Ростовской области, за прошедшие сутки границу пересекло более 21 тысячи человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/situatsiya-v-dnr-i-lnr-glavnoe-za-den-1037683913.html

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донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), украина, политика