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Диверсионная группа подорвала склад вооружения в ДНР
Диверсионная группа подорвала склад вооружения в ДНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, представители ДНР и ЛНР сообщают о многочисленных обстрелах со стороны Киева. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T11:22+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики сообщило о том, что во время попытки прорыва диверсионная группа ВСУ подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МГБ ДНР.Прорыв был осуществлен сегодня в Новоазовском районе на юге Донецкой области, ориентировочно в 08:10.По состоянию на 10:47, представители ЛНР сообщают, что за сутки украинская сторона 63 раза нарушила режим прекращения огня, произвела обстрел 25 населенных пунктов, в том числе применяя запрещенное вооружение. За последние сутки в ходе обстрелов трое мирных жителей погибли, еще трое получили ранения. Из-за обострения ситуации мирные жители покидают Донбасс, потоки беженцев продолжают прибывать в Российскую Федерацию. По сообщению погрануправления ФСБ по Ростовской области, за прошедшие сутки границу пересекло более 21 тысячи человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/situatsiya-v-dnr-i-lnr-glavnoe-za-den-1037683913.html
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донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), украина, политика
Диверсионная группа подорвала склад вооружения в ДНР
11:22 21.02.2022 (обновлено: 11:34 21.02.2022) Подписаться на
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, представители ДНР и ЛНР сообщают о многочисленных обстрелах со стороны Киева.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики сообщило о том, что во время попытки прорыва диверсионная группа ВСУ подорвала склад ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт МГБ ДНР.
Прорыв был осуществлен сегодня в Новоазовском районе на юге Донецкой области, ориентировочно в 08:10.
"Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой народной республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой", – говорится в заявлении на сайте.
По состоянию на 10:47, представители ЛНР сообщают, что за сутки украинская сторона 63 раза нарушила режим прекращения огня, произвела обстрел 25 населенных пунктов, в том числе применяя запрещенное вооружение.
За последние сутки в ходе обстрелов трое мирных жителей погибли, еще трое получили ранения.
Из-за обострения ситуации мирные жители покидают Донбасс, потоки беженцев продолжают прибывать в Российскую Федерацию. По сообщению погрануправления ФСБ по Ростовской области, за прошедшие сутки границу пересекло более 21 тысячи человек.