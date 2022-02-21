https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/dmitriy-gulia-pervoprokhodets-abkhazckoy-literatury-1037684322.html

Дмитрий Гулиа: "первопроходец" абхазcкой литературы

Дмитрий Гулиа: "первопроходец" абхазcкой литературы

Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T09:15+0300

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SputnikДмитрий Гулиа родился в семье крестьянина Иосифа Гулиа в селе Уарча, Очамчырского района. Путь писателя был интересным, но в то же время сложным.Во время Русско-турецкой войны (1877-1878 годы) семью писателя насильно депортировали из Абхазии в Турцию. События тех лет писатель описывает в рассказе "Мой очаг"."Некий дворянин Маан привел к нам во двор турецких аскеров — солдат. "Эти не желают выселяться", — сказал он. Аскеры сожгли наш дом, а семью погнали к морю, где стоял на рейде турецкий пароход. Мне тогда было года четыре. Я нес в руке игрушечную фелюгу и держался за руку моей бабушки Фындык", - пишет Гулиа.В восемь лет Дмитрия отправили на обучение к местному священнику. Он научил будущего писателя писать и читать. В 11 лет отец писателя решил отправить его учиться в Сухумскую горскую школу, но приняли мальчика только через три года. Именно там Гулиа познакомился с учителем, а в последствии директором школы Константином Мачавариани. В 1891 году они создали первый абхазский алфавит, в 1892 году выпустили первую азбуку.После окончания школы Дмитрий Гулиа поступил в Закавказскую учительскую семинарию в Гори, но проучился там всего четыре месяца. Юноша заболел тифом, и его отчислили. В справке написали: "местный климат явно не подходит для слушателя Дмитрия Гулиа".С 1890 по 1905 годы писатель работал учителем в Сухумской Екатериненской греческой школе, в селе Кутол, Кындыг и Тамыш, в 1912 году писатель преподавал в Сухумской горской средней школе.В 1911 году писатель женился на 16-летней девушке Елене Бжалава. Гулиа на тот момент было 36 лет. У пары родились трое детей – Георгий, Владимир и Татьяна.В составе Комитета по переводу церковных и богословных книг в 1907 году Дмитрий Гулиа впервые перевел на абхазский язык Требник, а в 1912 году - Евангелие.В 1912 году в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга на абхазском языке Дмитрия Гулиа "Стихотворения и частушки". В 1913 вышла поэма писателя "Любовная переписка юноши и девушки".В 1919 году Дмитрий Гулиа выпустил первую газету на абхазском языке "Апсны". Просуществовала она всего два года, с приходом советской власти ее переименовали в "Апсны Капшь". ("Красная Абхазия"- ред.)В 1921 году Дмитрий Гулиа организовал первую абхазскую театральную труппу из учеников Сухумской учительской семинарии. Для нее он перевел с грузинского языка несколько водевилей и пьесу "Да здравствует свобода". С одноактными пьесами труппа объездила всю Абхазию.В 1947 году вышел полный вариант первого романа Гулиа "Камачич" о нелегкой судьбе абхазской женщины.Большое внимание писатель уделял традициям и быту абхазов. Гулиа не раз лично встречался с абхазскими сказателями и собирал фольклорные произведения. Под его авторством в разные годы вышли книги "Божества охоты и охотничий язык у абхазов", "Культ козла у абхазов", "Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров" , "Краткий абхазский орфографический словарь".В доме Дмитрия Гулиа собиралась вся абхазская интеллигенция. Среди знаменитых гостей писатели Сергей Толстой, Константин Федин, Аветиком Исаакян, Вячеслав Шишков, Николай Тихонов и многие другие.Писатель, поэт и этнограф ушел из жизни в 7 апреля 1960 года. Дмитрий Гулиа похоронен в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/rozhdenie-literatury-pervyy-sbornik-dmitriya-gulia-vyshel-110-let-nazad--1037674728.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190221/Iz-lichnoy-zhizni-k-145-letiyu-Dmitriya-Gulia-1026701849.html

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литература, культура, абхазия, абхазский язык