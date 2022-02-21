Дмитрий Гулиа: "первопроходец" абхазcкой литературы
09:15 21.02.2022 (обновлено: 09:52 21.02.2022)
© Foto / семейный архивДмитрий Гулиа на даче Смецкого
© Foto / семейный архив
Абхазский писатель, поэт, этнограф, автор абхазского алфавита и азбуки Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года.
Sputnik
Дмитрий Гулиа родился в семье крестьянина Иосифа Гулиа в селе Уарча, Очамчырского района. Путь писателя был интересным, но в то же время сложным.
Во время Русско-турецкой войны (1877-1878 годы) семью писателя насильно депортировали из Абхазии в Турцию. События тех лет писатель описывает в рассказе "Мой очаг".
© Foto / предоставлено Борисом Ашуба"Быль минувших времен в моей памяти вечно живет..." (Д. Гулиа "Мой очаг"), Этюд, акрил/пастель, 2018 г.
"Быль минувших времен в моей памяти вечно живет..." (Д. Гулиа "Мой очаг"), Этюд, акрил/пастель, 2018 г.
© Foto / предоставлено Борисом Ашуба
"Некий дворянин Маан привел к нам во двор турецких аскеров — солдат. "Эти не желают выселяться", — сказал он. Аскеры сожгли наш дом, а семью погнали к морю, где стоял на рейде турецкий пароход. Мне тогда было года четыре. Я нес в руке игрушечную фелюгу и держался за руку моей бабушки Фындык", - пишет Гулиа.
Семья Гулиа поселилась в Батуми. В 1878 году отец семейства Иосиф Гулиа решил во что бы то ни стало вернуться в Абхазию.
В восемь лет Дмитрия отправили на обучение к местному священнику. Он научил будущего писателя писать и читать. В 11 лет отец писателя решил отправить его учиться в Сухумскую горскую школу, но приняли мальчика только через три года. Именно там Гулиа познакомился с учителем, а в последствии директором школы Константином Мачавариани. В 1891 году они создали первый абхазский алфавит, в 1892 году выпустили первую азбуку.
© Foto / Музей им.Д.ГулиаДмитрий Гулиа
Дмитрий Гулиа
© Foto / Музей им.Д.Гулиа
После окончания школы Дмитрий Гулиа поступил в Закавказскую учительскую семинарию в Гори, но проучился там всего четыре месяца. Юноша заболел тифом, и его отчислили. В справке написали: "местный климат явно не подходит для слушателя Дмитрия Гулиа".
С 1890 по 1905 годы писатель работал учителем в Сухумской Екатериненской греческой школе, в селе Кутол, Кындыг и Тамыш, в 1912 году писатель преподавал в Сухумской горской средней школе.
В 1911 году писатель женился на 16-летней девушке Елене Бжалава. Гулиа на тот момент было 36 лет. У пары родились трое детей – Георгий, Владимир и Татьяна.
© Foto / Музей им.Д.ГулиаДмитрий Гулиа
Дмитрий Гулиа
© Foto / Музей им.Д.Гулиа
В составе Комитета по переводу церковных и богословных книг в 1907 году Дмитрий Гулиа впервые перевел на абхазский язык Требник, а в 1912 году - Евангелие.
В 1912 году в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга на абхазском языке Дмитрия Гулиа "Стихотворения и частушки". В 1913 вышла поэма писателя "Любовная переписка юноши и девушки".
В 1919 году Гулиа написал первую прозу на абхазском языке "Под чужим небом". В нем он описывает судьбу абхазского крестьянина. Писатель несколько раз пытался самостоятельно перевести рассказ на русский язык, но у него не получилось. При переводе на русский, по мнению Гулиа, терялся весь колорит абхазского языка.
В 1919 году Дмитрий Гулиа выпустил первую газету на абхазском языке "Апсны". Просуществовала она всего два года, с приходом советской власти ее переименовали в "Апсны Капшь". ("Красная Абхазия"- ред.)
В 1921 году Дмитрий Гулиа организовал первую абхазскую театральную труппу из учеников Сухумской учительской семинарии. Для нее он перевел с грузинского языка несколько водевилей и пьесу "Да здравствует свобода". С одноактными пьесами труппа объездила всю Абхазию.
Одновременно с литературной деятельностью, Дмитрий Гулиа собирал материал для первого тома "Истории Абхазии" на абхазском языке. Вышла книга в 1925 году. В первой части писатель доказывает египетскую теорию происхождения абхазов.
В 1947 году вышел полный вариант первого романа Гулиа "Камачич" о нелегкой судьбе абхазской женщины.
Большое внимание писатель уделял традициям и быту абхазов. Гулиа не раз лично встречался с абхазскими сказателями и собирал фольклорные произведения. Под его авторством в разные годы вышли книги "Божества охоты и охотничий язык у абхазов", "Культ козла у абхазов", "Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, омонимов и омографов, народных примет о погоде, заговоров и наговоров" , "Краткий абхазский орфографический словарь".
21 февраля 2019, 19:14
В доме Дмитрия Гулиа собиралась вся абхазская интеллигенция. Среди знаменитых гостей писатели Сергей Толстой, Константин Федин, Аветиком Исаакян, Вячеслав Шишков, Николай Тихонов и многие другие.
Писатель, поэт и этнограф ушел из жизни в 7 апреля 1960 года. Дмитрий Гулиа похоронен в Сухуме.