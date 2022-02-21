https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/ekspert-o-zayavlenii-ukrainy-eto-etap-k-nachalu-globalnoy-yadernoy-voyny-1037706088.html

Эксперт о заявлении Украины: это этап к началу глобальной ядерной войны

Эксперт о заявлении Украины: это этап к началу глобальной ядерной войны

Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич в интервью Youtube-каналу "Sputnik на русском" рассказал, что стоит за... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T19:54+0300

2022-02-21T19:54+0300

2022-02-21T19:54+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене сделал заявление о возможности выхода Украины из Будапештского соглашения по нераспространению ядерного оружия. Эксперт Борис Марцинкевич рассуждает в интервью Youtube-каналу "Sputnik на русском", что это было – блеф или серьезное заявление."Слова Владимира Зеленского, если их расценивать как официальное заявление главы государства, свидетельствуют о том, что Украина намерена покинуть договор о нераспространении ядерного оружия. То есть перейти в тот же статус на мировой арене, который имеют КНДР, Пакистан и Индия - три государства, не присоединяющиеся к этому договору. С соответствующими санкциями со стороны международного сообщества", - оценил слова главы Украины Марцинкевич.По его словам, технически осуществить этот шантаж будет не так просто. Для создания ядерного оружия необходимо иметь либо оружейный плутоний, либо уран, обогащенный по содержанию изотопа U-235 до частоты не менее 90%.Марцинкевич утоняет, что собственных технологий создания ядерного оружия у Украины также нет. И либо придется в этом вопросе сотрудничать с Россией, что нереально, либо с КНДР. Но это значит идти на конфликт с МАГАТЭ."Есть один запасной вариант - подписание соглашения о передаче технологий с Исламской Республикой Иран с тем, чтобы в распоряжении Украины оказались газовые центрифуги, из-за которых возникла проблема у Ирана. Из-за чего и было разработано соглашение об атомной программе этого государства. Других возможностей я не наблюдаю", - подчеркнул эксперт.При этом ядерная программа Украины потребует миллиардные инвестиции и много времени. У Пакистана и Индии на это ушло более 15 лет.Если же создавать "грязную бомбу" из отработанного ядерного топлива, о которой говорят многие эксперты, в этом случае все гораздо проще, полагает Марцинкевич. Правда, для этого Украина должна прекратить сотрудничать с МАГАТЭ и изменить свое законодательство."Берется непереработанное облученное ядерное топливо. Оптимальный вариант - сразу после выхода из активной зоны реактора, то есть, не дожидаясь никакого охлаждения, не помещая в бассейн выдержки. Дальше просто набивается некий боезаряд, и его необходимо донести до того места, которое вы желаете обеспечить высокоактивным радиационным заражением и взорвать. Это могут быть авиационные бомбы с соответствующей возможностью нападения на ту страну, которую Украина считает своим противником – то есть на территорию РФ, прежде всего", - поясняет эксперт.В теории можно, рассказывает Марцинкевич, также "набивать" и обычные артиллерийские снаряды. Причем, первыми пораженными целями будут расчеты таких артиллерийских подразделений.Но без последствий уже не обойтись. В целом о шантаже Украины Борис Марцинкевич говорит так: "Это следующий шаг к началу глобальной ядерной войны".Хотя остается небольшая лазейка – Украина может разместить на своей территории ядерное оружие США, как это сделали в свое время Германия и Турция. Но пока Зеленский говорит явно не об этом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/ukraina-zakladyvaet-yadernuyu-bombu-v-mezhdunarodnuyu-povestku-1037705263.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/turov-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-mozhet-privesti-k-mirovoy-tragedii-1037693113.html

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украина, политика, в мире, ядерное оружие