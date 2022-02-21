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Генсек НАТО осудил признание Россией ЛНР и ДНР
Генсек НАТО осудил признание Россией ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T23:38+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html
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нато, украина, днр, лнр, россия, политика
Генсек НАТО осудил признание Россией ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.
"Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", - написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.