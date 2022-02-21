https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/gensek-nato-osudil-priznanie-rossiey-lnr-i-dnr-1037709877.html

Генсек НАТО осудил признание Россией ЛНР и ДНР

Генсек НАТО осудил признание Россией ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T23:38+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

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