https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

Бжания: Абхазия поддерживает решение президента России о признании ДНР и ЛНР

Бжания: Абхазия поддерживает решение президента России о признании ДНР и ЛНР

Россия признала независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T23:12+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания также отметил, что народ Донбасса долгие годы сталкивается с тяжелыми испытаниями. "Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в республиках", - добавил президент. Глава государства добавил, что из-за эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР.Позже Владимир Путин выступил с видеообращением к нации и сообщил о том, что Россия признает независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.Россия подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rossiya-priznala-nezavisimost-dnr-i-lnr--1037708971.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-situatsiya-na-donbasse-priobrela-kriticheskiy-ostryy-kharakter-1037708667.html

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