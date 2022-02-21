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Бжания: Абхазия поддерживает решение президента России о признании ДНР и ЛНР
Бжания: Абхазия поддерживает решение президента России о признании ДНР и ЛНР
Россия признала независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T23:12+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания также отметил, что народ Донбасса долгие годы сталкивается с тяжелыми испытаниями. "Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в республиках", - добавил президент. Глава государства добавил, что из-за эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР.Позже Владимир Путин выступил с видеообращением к нации и сообщил о том, что Россия признает независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.Россия подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rossiya-priznala-nezavisimost-dnr-i-lnr--1037708971.html
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Бжания: Абхазия поддерживает решение президента России о признании ДНР и ЛНР
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Россия признала независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Абхазия поддерживает решение президента России о признании государственного суверенитета и независимости ДНР и ЛНР, заявил президент Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос, - говорится в заявлении президента.
Аслан Бжания также отметил, что народ Донбасса долгие годы сталкивается с тяжелыми испытаниями.
"Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в республиках", - добавил президент.
Глава государства добавил, что из-за эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России.
Аслан Бжания пожелал народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания.
В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.
В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР.
Позже Владимир Путин выступил с видеообращением к нации и сообщил о том, что Россия признает независимость Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.
Россия подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой.