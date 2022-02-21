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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mchs-abkhazii-organizuet-dostavku-bezhentsev-iz-donbassa-1037697204.html
МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса
МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса
Президент Абхазии Аслан Бжания поставил перед силовыми структурами ряд задач, связанных с обострением ситуации в ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
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вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии займется организацией приезда в республику мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в рамках поручений главы государства спасатели также займутся поиском и организацией мест для размещения прибывших беженцев. В последнее время ситуация на востоке Украины заметно обострилась. По заявлениям представителей самопровозглашенных республик, украинская сторона в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей ведет регулярных обстрел позиций ополченцев, в том числе и с применением запрещенного вооружения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html
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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости, абхазия, украина, политика

МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса

15:05 21.02.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МЧС РА
Машина МЧС РА - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания поставил перед силовыми структурами ряд задач, связанных с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии займется организацией приезда в республику мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, сотрудники ведомства готовятся к выезду в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению и переправке людей в Абхазию.

Кроме того, в рамках поручений главы государства спасатели также займутся поиском и организацией мест для размещения прибывших беженцев.
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
В Абхазии
Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР
13:29
В последнее время ситуация на востоке Украины заметно обострилась. По заявлениям представителей самопровозглашенных республик, украинская сторона в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей ведет регулярных обстрел позиций ополченцев, в том числе и с применением запрещенного вооружения.
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