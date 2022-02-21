https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mchs-abkhazii-organizuet-dostavku-bezhentsev-iz-donbassa-1037697204.html

МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса

МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса

Президент Абхазии Аслан Бжания поставил перед силовыми структурами ряд задач, связанных с обострением ситуации в ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T15:05+0300

2022-02-21T15:05+0300

2022-02-21T15:05+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

новости

в абхазии

абхазия

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/06/1032367054_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_3990dcf05e403b15ad6ed6fba04fc174.jpg

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии займется организацией приезда в республику мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в рамках поручений главы государства спасатели также займутся поиском и организацией мест для размещения прибывших беженцев. В последнее время ситуация на востоке Украины заметно обострилась. По заявлениям представителей самопровозглашенных республик, украинская сторона в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей ведет регулярных обстрел позиций ополченцев, в том числе и с применением запрещенного вооружения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html

донбасс

абхазия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости, абхазия, украина, политика