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МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса
МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса
Президент Абхазии Аслан Бжания поставил перед силовыми структурами ряд задач, связанных с обострением ситуации в ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T15:05+0300
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2022-02-21T15:05+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии займется организацией приезда в республику мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, в рамках поручений главы государства спасатели также займутся поиском и организацией мест для размещения прибывших беженцев. В последнее время ситуация на востоке Украины заметно обострилась. По заявлениям представителей самопровозглашенных республик, украинская сторона в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей ведет регулярных обстрел позиций ополченцев, в том числе и с применением запрещенного вооружения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html
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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, новости, абхазия, украина, политика
МЧС Абхазии организует доставку беженцев из Донбасса
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Президент Абхазии Аслан Бжания поставил перед силовыми структурами ряд задач, связанных с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии займется организацией приезда в республику мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, сообщается на сайте
ведомства.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, сотрудники ведомства готовятся к выезду в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению и переправке людей в Абхазию.
Кроме того, в рамках поручений главы государства спасатели также займутся поиском и организацией мест для размещения прибывших беженцев.
В последнее время ситуация на востоке Украины заметно обострилась. По заявлениям представителей самопровозглашенных республик, украинская сторона в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей ведет регулярных обстрел позиций ополченцев, в том числе и с применением запрещенного вооружения.