https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-dal-porucheniya-silovym-strukturam-v-svyazi-s-obostreniem-situatsii-v-dnr-i-lnr--1037694543.html

Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР

Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР

Руководство силовых ведомств доложили президенту, что они находятся на постоянной связи со своими коллегами в ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T13:29+0300

2022-02-21T13:29+0300

2022-02-21T14:13+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает пресс-служба главы государства. МЧС поручено организовать прием и места для размещения беженцев. По словам главы МЧС Льва Квициния, ведомство готово направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению в случае необходимости эвакуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/bzhaniya-abkhaziya-gotova-okazat-voennuyu-i-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-1037676133.html

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украина, лнр, днр, политика, аслан бжания