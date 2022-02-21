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Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР
Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР
Руководство силовых ведомств доложили президенту, что они находятся на постоянной связи со своими коллегами в ДНР и ЛНР. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T13:29+0300
2022-02-21T13:29+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает пресс-служба главы государства. МЧС поручено организовать прием и места для размещения беженцев. По словам главы МЧС Льва Квициния, ведомство готово направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению в случае необходимости эвакуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/bzhaniya-abkhaziya-gotova-okazat-voennuyu-i-gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-1037676133.html
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Бжания дал поручения силовым структурам в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР
13:29 21.02.2022 (обновлено: 14:13 21.02.2022) Подписаться на
Руководство силовых ведомств доложили президенту, что они находятся на постоянной связи со своими коллегами в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания поручил привести в усиленную боевую готовность спецподразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД во избежание провокаций со стороны Грузии.
МЧС поручено организовать прием и места для размещения беженцев.
По словам главы МЧС Льва Квициния, ведомство готово направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи
гражданскому населению в случае необходимости эвакуации.