https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/medvedev-sravnil-situatsiyu-s-donbassom-s-sobytiyami-2008-goda-1037704186.html
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
В связи с возрастающей угрозой со стороны Киева главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании суверенитета республик и заключении... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T18:17+0300
2022-02-21T18:17+0300
2022-02-21T18:17+0300
дмитрий медведев
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
днр
лнр
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с признанием Донецкой и Луганской республик сложнее, чем та, что была в 2008 году во время признания Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совбеза РФ.Медведев отметил, что признание самопровозглашенных республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию. Кроме того, чиновник добавил, что исполнение Минских соглашений помешает президенту Украину Владимиру Зеленскому переизбраться на второй срок. Заместитель председателя Совбеза РФ также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство граждан России поддержали бы признание ДНР и ЛНР и добавил, что на территории Донбасса уже проживает 800 тысяч людей, обладающих российскими паспортами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-priznanie-dnr-i-lnr-svyazano-s-obespecheniem-bezopasnosti-v-mire-1037703357.html
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дмитрий медведев, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), днр, лнр
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
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В связи с возрастающей угрозой со стороны Киева главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании суверенитета республик и заключении договора о сотрудничестве, предусматривающего сотрудничество в военной сфере.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с признанием Донецкой и Луганской республик сложнее, чем та, что была в 2008 году во время признания Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совбеза РФ.
Медведев отметил, что признание самопровозглашенных республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию.
Кроме того, чиновник добавил, что исполнение Минских соглашений помешает президенту Украину Владимиру Зеленскому переизбраться на второй срок.
"В случае признания Донбасса будет трудно, но через некоторое время напряжение вокруг нашей страны будет спадать", - заявил Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство граждан России поддержали бы признание ДНР и ЛНР и добавил, что на территории Донбасса уже проживает 800 тысяч людей, обладающих российскими паспортами.