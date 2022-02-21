https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/medvedev-sravnil-situatsiyu-s-donbassom-s-sobytiyami-2008-goda-1037704186.html

Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года

Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года

В связи с возрастающей угрозой со стороны Киева главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании суверенитета республик и заключении... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T18:17+0300

2022-02-21T18:17+0300

2022-02-21T18:17+0300

дмитрий медведев

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

днр

лнр

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с признанием Донецкой и Луганской республик сложнее, чем та, что была в 2008 году во время признания Абхазии и Южной Осетии, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совбеза РФ.Медведев отметил, что признание самопровозглашенных республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию. Кроме того, чиновник добавил, что исполнение Минских соглашений помешает президенту Украину Владимиру Зеленскому переизбраться на второй срок. Заместитель председателя Совбеза РФ также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство граждан России поддержали бы признание ДНР и ЛНР и добавил, что на территории Донбасса уже проживает 800 тысяч людей, обладающих российскими паспортами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-priznanie-dnr-i-lnr-svyazano-s-obespecheniem-bezopasnosti-v-mire-1037703357.html

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дмитрий медведев, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), днр, лнр