https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-priznanie-dnr-i-lnr-svyazano-s-obespecheniem-bezopasnosti-v-mire-1037703357.html

Путин: признание ДНР и ЛНР связано с обеспечением безопасности в мире

Путин: признание ДНР и ЛНР связано с обеспечением безопасности в мире

В понедельник, 21 февраля, в прямом эфире телеканала "Россия 24" руководители Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик обратились к президенту России... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T17:53+0300

2022-02-21T17:53+0300

2022-02-21T17:58+0300

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

днр

лнр

владимир путин

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о том, что вопросы признания суверенитета Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совета Безопасности РФ. Президент добавил, что именно по этой причине Москва начала активно вести переговоры с западными партнерами в области безопасности. Кроме того, Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что Киев не собирается реально выполнять условия Минских соглашений, российская сторона делает все возможное для решения ситуации мирным путем. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на заседании Совбеза РФ также отметил, что переговорный процесс по ситуации на Донбассе находится "на нулевой отметке" – на уровне 2015 года. Дмитрий Козак выразил мнение, что ни Украине, ни западным партнерам Донбасс не нужен, и все их усилия нацелены на то, чтобы заморозить ситуацию. Такого же мнения придерживается заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, Минские соглашения Киевом выполняться не будут даже при давлении со стороны западных стран, а Донбасс используется украинской стороной как "разменная монета".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/dnr-i-lnr-obratilis-k-putinu-s-prosboy-o-priznanii-nezavisimosti-1037702181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-priznaniya-dnr-i-lnr-1037697742.html

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вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс, днр, лнр, владимир путин