https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/postsovetskiy-regionalnyy-poryadok-i-situatsiya-na-ukraine-markedonov-vystupil-v-sukhume-1037702435.html

Постсоветский региональный порядок и ситуация на Украине: Маркедонов выступил в Сухуме

Постсоветский региональный порядок и ситуация на Украине: Маркедонов выступил в Сухуме

Известный российский политолог Сергей Маркедонов приехал в Абхазию, чтобы принять участие в совместном проекте Союза журналистов республики с международным... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T18:45+0300

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О ситуации на Украине, позиции России и о том, как могут развиваться события в Абхазии, Сергей Маркедонов рассказал на встрече с абхазскими журналистами в Сухуме в Доме Москвы. Бадрак Авидзба, SputnikОб Украине и не толькоМеждународная ситуация вокруг Украины в последние годы вытеснила на информационную обочину Абхазию и Кавказ, заявил в начале встречи с журналистами Сергей Маркедонов.Война на Украине идет с апреля 2014 года, по данным Организации Объединенных Наций, погибло более 13 тысяч человек."Многие стали калеками, потеряли ориентиры в жизни и тому подобное. Они может быть живы, но мертвы в социальном плане, это тоже последствия. К сожалению, у нас информационная повестка что-то выхватывает, и вдруг все в одночасье становятся абхазоведами, украиноведами, казахстановедами и начинают о чем-то беспокоиться только тогда, когда все про это говорят", – заметил политолог.Сегодня, когда все информационные агентства сообщают о ситуации на Украине, нельзя не видеть взаимосвязь событий, которые происходили в Абхазии в 90-е годы, и в 2008 году, считает он."У нас любопытная происходит ситуация, все, кто считает себя путинистами, заговорили о геноциде на Донбассе, все, кто считает себя антипутинистами, стали флаги украинские вывешивать. Но разве не то же самое мы видели в 1992 году, когда абхазов все стали считать коммунистами, вы-то лучше всего это знаете – Абхазия за коммунистов, а Грузия – это демократия. Потом многие люди удивляются и говорят – почему же симпатии архаичных сил в Абхазии и Южной Осетии? Ну так не виноваты ни абхазы, ни осетины, что для многих столичных демократов слово демократия имеет определенный угол", – сказал Маркедонов.Продолжая мысль, политолог отметил, что на прошлой неделе у него была беседа с главным редактором одного из кипрских изданий.То, что происходит в Абхазии, для человека, который живет в России и занимается постсоветскими конфликтами, не может не вызывать интереса, считает Сергей Маркедонов.Конфликт же на Донбассе изначально имел наряду с внутренним политическим и геополитический формат, говорит Маркедонов.Новый порядокГоворя о процессе распада Советского Союза, Сергей Маркедонов отметил, что сформировались три базовых постсоветских региональных порядка, сказал он."Первый – это условно беловежский, когда пятая статья беловежских соглашений гласила, что все границы, которые были созданы в советское время, сохраняются и признаются как межгосударственные, то есть как была эта территория республикой в составе другого государства или колониальной администрацией, так и должна оставаться. Этот порядок просуществовал до 2008 года, в любом мировом или региональном порядке есть противоречия, которые разъедают его изнутри и в конце концов уничтожают", – сказал эксперт.Второй постсоветский региональный порядок политолог обозначил, как первый ревизионистский."И здесь очень важная роль Абхазии и Южной Осетии, потому что это первый случай признаний автономий в качестве государственных образований", – заметил Маркедонов.И третий постсоветский региональный порядок – второй ревизионистский, в котором ревизионистом уже выступает не Россия, а Турция, которая проводит самостоятельную политику в одном из важнейших регионов – на Кавказе."За 30 лет это пространство весьма сильно изменилось, но по-прежнему остались проблемы с национальной идентичностью и проблема с общими правилами игры. Те два распада, которые предопределили на долгие годы развитие и в этой части постсоветского пространства, и за его пределами, остается и вопрос, что с этим всем делать, – либо пытаться силой менять неудовлетворяющий ту или иную сторону порядок, либо выходить и широко договариваться", – сказал политолог.По мнению Маркедонова, если представить ситуацию, при которой Россия уходит от своего максимализма к минимализму, не будет уверенности в том, что вслед за Донбассом не встанет вопрос Крыма, а затем уже Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья и Северного Кавказа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-priznaniya-dnr-i-lnr-1037697742.html

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Ситуация на Украине и Абхазия: Сергей Маркедонов встретился с журналистами в Сухуме Ситуация на Украине и Абхазия: Сергей Маркедонов встретился с журналистами в Сухуме 2022-02-21T18:45+0300 true PT2M58S

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политика, донбасс, абхазия, украина, мнение