https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-priznaniya-dnr-i-lnr-1037697742.html

Депутат Госдумы рассказал о перспективах признания ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы рассказал о перспективах признания ДНР и ЛНР

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в интервью на Youtube-канале "Sputnik на русском"... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T15:55+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Госдума России вышла с инициативой о признании ДНР и ЛНР не месяц, не год назад, не в 2014 году, когда ситуация была крайне напряженной, а именно сейчас не случайно – геноцид части населения Украины продолжается, считает депутат Госдумы РФ Артем Туров."Мы видим, что с 2015 года официальный Киев не сделал ничего, чтобы реализовать минский механизм, который был тщательно разработан и достаточно сложно принимался. Практически все те пункты, которые давали бы возможность привести к миру, к стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, не выполнены. Киев делал все возможное, чтобы игнорировать их реализацию. А в последнее время мы видим, что на линии соприкосновения создана ударная группировка, по разным данным от разных источников, она состоит из более чем 100 тысяч человек – это практически половина украинской армии. Для чего?" – задается вопросом политик.Он отмечает, что этот контингент на линии соприкосновения вооружен по максимуму – все это помощь Великобритании и США. Последние заявления Зеленского говорят о том, что Киев хочет решить вопрос с Донбассом силовым путем. И события, которые происходят сейчас в Луганске и Донецке, это ярко демонстрируют."Мы видим, какие обстрелы происходят, какими калибрами. Уже нарушены Минские соглашения, и не один раз. Поэтому, чтобы не допустить трагедию, геноцид, Госдума вышла с такой инициативой к лидеру нашей страны, для того, чтобы в первую очередь защитить граждан, которые там проживают", – пояснил Туров.Депутат Госдумы сказал, что Россия всегда выступала за решение конфликта дипломатическим путем, за выполнение Минских соглашений. Но этого не происходит со стороны официального Киева, который не хочет решать вопросы, общаться напрямую с представителями ЛНР и ДНР, "хотя именно эти стороны и являются подписантами договора, сторонами, юридически признанными на международном уровне в рамках мирного урегулирования".Артем Туров заметил, что, по его мнению, глава Украины ничего уже не решает – за него это делают западные кураторы из Великобритании и США, поскольку "страна фактически находится под внешним управлением". Об этом говорят и постоянные даты нападения на Украину, которые называет Запад, а Зеленский пытается убедить мир, что это не так."Поэтому весь украинский народ находится в заложниках ситуации вместе с руководством своей страны, которая управляется извне", – считает Туров. Политик уверен, что для поднятия своего рейтинга (а он стремительно падает) и рейтинга партии Зеленскому срочно нужно предпринять какие-то шаги. И именно по этой причине "может произойти страшный и кровавый конфликт"."Для нас реализация Минских соглашений – самый главный, самый эффективный механизм, – считает депутат Госдумы. – Но мы прекрасно понимаем, что Киев ничего не сделает в этом направлении. Те страны, которые являются партнерами Украины, не хотят решать этот вопрос. Конечно, они должны в первую очередь настаивать на реализации соглашений, но мы, к сожалению, видим бесхребетную позицию, которая выгодна странам Запада для использования Украины как механизма сдерживания, для создания напряженности в зоне нашей ответственности. Мы помним ситуацию 2008 года, когда Грузия совершила нападение на Южную Осетию и только признание Южной Осетии и Абхазии прекратило тот конфликт".Что касается отказа Украины от безъядерного статуса, о котором заявил Владимир Зеленский, то мировое сообщество на это не пойдет, уверен Туров. Особенно, если учесть, что последние пару десятилетий стабильности на Украине вообще не было – "постоянные изменения во власти, в векторе развития, деградация органов государственной власти, дипломатии".Что касается готовящегося саммита с участием лидеров США и России, важно, чтобы "нас услышали", говорит он. Политик уточняет, что "документы по гарантиям безопасности нужны не только России, они нужны европейским странам, общему Западу". "Диалог, который состоится между лидерами наших стран, это очень важный шаг навстречу друг к другу", – говорит Туров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/turov-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-mozhet-privesti-k-mirovoy-tragedii-1037693113.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-ukrainu-vynudyat-ostanovit-ee-aes-esli-ona-poprobuet-sozdat-yadernoe-oruzhie-1037678351.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-kieva-iz-budapeshtskogo-memoranduma-1037677634.html

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