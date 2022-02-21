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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T19:30+0300
2022-02-21T19:30+0300
2022-02-21T19:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Во вторник, 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Во вторник, 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.