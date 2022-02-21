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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора cевероатлантического циклона. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T19:30+0300

2022-02-21T19:30+0300

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Во вторник, 22 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости