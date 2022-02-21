https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-soobschil-makronu-i-sholtsu-chto-sobiraetsya-podpisat-ukaz-po-donbassu-1037707567.html
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ по Донбассу, лидеры выразили разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-zayavil-chto-segodnya-reshit-vopros-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037704525.html
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Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу
21:13 21.02.2022 (обновлено: 23:02 21.02.2022) Подписаться на
Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ по Донбассу, лидеры выразили разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", - говорится в сообщении.
В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.