https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-soobschil-makronu-i-sholtsu-chto-sobiraetsya-podpisat-ukaz-po-donbassu-1037707567.html

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ по Донбассу

Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник попросили президента РФ Владимира Путина... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T21:13+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ по Донбассу, лидеры выразили разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-zayavil-chto-segodnya-reshit-vopros-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037704525.html

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