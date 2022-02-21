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Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T18:41+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня примет решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР, пишет РИА Новости.Ранее с такой просьбой к нему обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/medvedev-sravnil-situatsiyu-s-donbassom-s-sobytiyami-2008-goda-1037704186.html
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владимир путин, днр, лнр, россия, украина

Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР

18:41 21.02.2022
© Foto / Официальный сайт города Сухум Флаг
Флаг - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
© Foto / Официальный сайт города Сухум
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В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня примет решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР, пишет РИА Новости.
Ранее с такой просьбой к нему обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
18:17
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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