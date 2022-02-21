https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/rossiya-priznala-nezavisimost-dnr-i-lnr--1037708971.html

Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Ранее с просьбой признать независимость республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации попросил попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-situatsiya-na-donbasse-priobrela-kriticheskiy-ostryy-kharakter-1037708667.html

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