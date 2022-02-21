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Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Ранее с просьбой признать независимость республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T22:38+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации попросил попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.
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Россия признала независимость ДНР и ЛНР
22:38 21.02.2022 (обновлено: 22:42 21.02.2022) Подписаться на
Ранее с просьбой признать независимость республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве.
Владимир Путин в ходе своего видеообращения к нации попросил попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.
В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР.
В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.