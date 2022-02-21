Путин: ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер
22:29 21.02.2022 (обновлено: 22:37 21.02.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
© Sputnik / Алексей Никольский/
Владимир Путин выступает с видеообращением к россиянам.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер.
"Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", - сказал он в ходе обращения к россиянам и соотечественникам.
Владимир Путин отметил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие.
"Еще раз подчеркну, что Украина для нас - это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства, это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами", - сказал он.
Российский лидер назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин.
По его словам, большевики после революции 1917 года хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов.
"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержать у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", - отметил президент.
"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержать у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", - отметил президент.
Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.
Бывший генсек СССР Никита Хрущев зачем-то подарил Крым Украине, добавил президент.
"В 1954-м году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине", - сказал Путин.
По его словам, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, в качестве своего рода компенсации он Польшу наделил исконной частью германских территорий. "Собственно так и сформировалась территория советской Украины",- отметил Путин.
Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил Владимир Путин.
"А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - отметил глава государства.
Путин добавил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, растущего аппетита местных элит, национальный вопрос все более обострялся.
"Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь, в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении принципа ленинского принципа национального самоопределения", - сказал президент России в обращении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.