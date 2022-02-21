https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/putin-situatsiya-na-donbasse-priobrela-kriticheskiy-ostryy-kharakter-1037708667.html

Путин: ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер

Путин: ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер

Владимир Путин выступает с видеообращением к россиянам. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

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украина

донбасс

владимир путин

политика

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер."Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер, и сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении", - сказал он в ходе обращения к россиянам и соотечественникам.Владимир Путин отметил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории - наши товарищи и близкие.Российский лидер назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин.По его словам, большевики после революции 1917 года хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов."После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержать у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", - отметил президент. Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно.Бывший генсек СССР Никита Хрущев зачем-то подарил Крым Украине, добавил президент.По его словам, после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, в качестве своего рода компенсации он Польшу наделил исконной частью германских территорий. "Собственно так и сформировалась территория советской Украины",- отметил Путин.Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил Владимир Путин.Путин добавил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, растущего аппетита местных элит, национальный вопрос все более обострялся."Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь, в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении принципа ленинского принципа национального самоопределения", - сказал президент России в обращении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/vladimir-putin-vystupaet-s-obrascheniem-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1037707704.html

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