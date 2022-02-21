https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/vypuschennyy-s-ukrainy-snaryad-razrushil-pogranpunkt-v-rostovskoy-oblasti-1037696149.html

Выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

Выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области

Пострадавших нет, на месте работают саперы, сообщили в ФСБ России. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство."Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <...>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — говорится в релизе.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/turov-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-mozhet-privesti-k-mirovoy-tragedii-1037693113.html

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