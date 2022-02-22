https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/azhd-uvelichila-propusknuyu-vozmozhnost-zheleznodorozhnogo-uzla-ochamchyry-1037716564.html

АЖД увеличила пропускную способность железнодорожного узла Очамчыры

АЖД увеличила пропускную способность железнодорожного узла Очамчыры

В рамках обслуживания путевого хозяйства к маю 2022 года на железнодорожных станциях в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах планируют завершить ремонт... 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T12:46+0300

2022-02-22T12:46+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Завершены ремонтно-восстановительные работы второго приемо-отправочного пути железнодорожной станции "Тамыш", что увеличило пропускные возможности железнодорожного узла Очамчыры, сообщает АЖД.На станции заменили 250 железобетонных и 30 деревянных шпал, уложили три рельсо-шпальные решетки по 12,5 метра.Тамышский обгонный путь – один из самых протяженных на сети АЖД. Он способен вместить грузовой поезд в составе 67 вагонов.Приемо-отправочный путь – это станционный путь, на котором выполняются технологические операции, связанные с приемом и отправлением поездов, посадкой и высадкой пассажиров, скрещением поездов на однопутных линиях и ожиданием обгона более срочными поездами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/otremontirovano-bolee-60-strelochnykh-perevodov-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1037652771.html

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абхазская железная дорога, новости, ремонт