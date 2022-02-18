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Отремонтировано более 60% стрелочных переводов абхазской железной дороги
Отремонтировано более 60% стрелочных переводов абхазской железной дороги
Завершить ремонт стрелочных переводов на железнодорожных станциях в Сухуме, Гудатском и Гагрском районах планируют к маю 2022 года. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T15:51+0300
2022-02-18T15:51+0300
2022-02-18T18:41+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Капитальный ремонт стрелочных переводов проводится на железнодорожных станциях Абхазии, рассказал главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Он уточнил, что около 60 процентов стрелок, которые нужны для перевода поездов с одной железнодорожной ветки на другую, уже отремонтированы в Гагрском, Гудаутском районах и в Сухуме. Завершить работы планируют к маю."Каждый квартал по нашим путям проходит российский вагон-путеизмеритель, который выявляет неисправности путевого хозяйства. Он снимает пять-шесть параметров колеи и выдает результаты исследования. По ним мы ориентируемся", – отметил Куруа и добавил, что все работы выполняются за счет средств АЖД.Куруа сказал также, что сейчас специалисты АЖД работают по двум направлениям – выполняют ежедневные текущие задачи и ремонтируют стрелочные переводы, проводят замену или восстанавливают шпалы, деревянные брусья, мосты и тоннели. Обслуживанием путевого хозяйства АЖД занимаются четыре бригады.По словам главного инженера, эти элементы путей не ремонтировались более десяти лет, и они необходимы с учетом увеличения объемов грузоперевозок и пассажиропотока в летний курортный сезон.Помимо этого, добавил он, на 72-м километре железнодорожных путей в районе села Аацы проводятся работы по укреплению грунта. Этот участок железной дороги был поврежден из-за стихийного бедствия в июле прошлого года в результате шторма."Эта подпорная стена находится рядом с морем, и она защищает путь от размыва. Стихия повредила эту стену, и тогда мы провели временные ремонтные работы. Сейчас мы снова ее укрепляем, но это тоже не капитальный ремонт. Почти каждый месяц что-то делаем на том участке. Для капремонта пока средств у нас нет", – сказал Куруа.По мнению специалиста, на этом участке железной дороги нужно заливать бетонную стену высотой до четырех метров и укреплять грунт. На это понадобится около четырех миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-zaklyuchila-dogovor-o-konteynernykh-perevozkakh--v-rossiyu-1037274845.html
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железная дорога, новости, абхазская железная дорога, ремонт
Отремонтировано более 60% стрелочных переводов абхазской железной дороги
15:51 18.02.2022 (обновлено: 18:41 18.02.2022) Подписаться на
Завершить ремонт стрелочных переводов на железнодорожных станциях в Сухуме, Гудатском и Гагрском районах планируют к маю 2022 года.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Капитальный ремонт стрелочных переводов проводится на железнодорожных станциях Абхазии, рассказал главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.
Он уточнил, что около 60 процентов стрелок, которые нужны для перевода поездов с одной железнодорожной ветки на другую, уже отремонтированы в Гагрском, Гудаутском районах и в Сухуме. Завершить работы планируют к маю.
"Каждый квартал по нашим путям проходит российский вагон-путеизмеритель, который выявляет неисправности путевого хозяйства. Он снимает пять-шесть параметров колеи и выдает результаты исследования. По ним мы ориентируемся", – отметил Куруа и добавил, что все работы выполняются за счет средств АЖД.
Куруа сказал также, что сейчас специалисты АЖД работают по двум направлениям – выполняют ежедневные текущие задачи и ремонтируют стрелочные переводы, проводят замену или восстанавливают шпалы, деревянные брусья, мосты и тоннели. Обслуживанием путевого хозяйства АЖД занимаются четыре бригады.
По словам главного инженера, эти элементы путей не ремонтировались более десяти лет, и они необходимы с учетом увеличения объемов грузоперевозок и пассажиропотока в летний курортный сезон.
Помимо этого, добавил он, на 72-м километре железнодорожных путей в районе села Аацы проводятся работы по укреплению грунта. Этот участок железной дороги был поврежден из-за стихийного бедствия в июле прошлого года в результате шторма.
"Эта подпорная стена находится рядом с морем, и она защищает путь от размыва. Стихия повредила эту стену, и тогда мы провели временные ремонтные работы. Сейчас мы снова ее укрепляем, но это тоже не капитальный ремонт. Почти каждый месяц что-то делаем на том участке. Для капремонта пока средств у нас нет", – сказал Куруа.
По мнению специалиста, на этом участке железной дороги нужно заливать бетонную стену высотой до четырех метров и укреплять грунт. На это понадобится около четырех миллионов рублей.