https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/otremontirovano-bolee-60-strelochnykh-perevodov-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1037652771.html

Отремонтировано более 60% стрелочных переводов абхазской железной дороги

Отремонтировано более 60% стрелочных переводов абхазской железной дороги

Завершить ремонт стрелочных переводов на железнодорожных станциях в Сухуме, Гудатском и Гагрском районах планируют к маю 2022 года. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T15:51+0300

2022-02-18T15:51+0300

2022-02-18T18:41+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Капитальный ремонт стрелочных переводов проводится на железнодорожных станциях Абхазии, рассказал главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.Он уточнил, что около 60 процентов стрелок, которые нужны для перевода поездов с одной железнодорожной ветки на другую, уже отремонтированы в Гагрском, Гудаутском районах и в Сухуме. Завершить работы планируют к маю."Каждый квартал по нашим путям проходит российский вагон-путеизмеритель, который выявляет неисправности путевого хозяйства. Он снимает пять-шесть параметров колеи и выдает результаты исследования. По ним мы ориентируемся", – отметил Куруа и добавил, что все работы выполняются за счет средств АЖД.Куруа сказал также, что сейчас специалисты АЖД работают по двум направлениям – выполняют ежедневные текущие задачи и ремонтируют стрелочные переводы, проводят замену или восстанавливают шпалы, деревянные брусья, мосты и тоннели. Обслуживанием путевого хозяйства АЖД занимаются четыре бригады.По словам главного инженера, эти элементы путей не ремонтировались более десяти лет, и они необходимы с учетом увеличения объемов грузоперевозок и пассажиропотока в летний курортный сезон.Помимо этого, добавил он, на 72-м километре железнодорожных путей в районе села Аацы проводятся работы по укреплению грунта. Этот участок железной дороги был поврежден из-за стихийного бедствия в июле прошлого года в результате шторма."Эта подпорная стена находится рядом с морем, и она защищает путь от размыва. Стихия повредила эту стену, и тогда мы провели временные ремонтные работы. Сейчас мы снова ее укрепляем, но это тоже не капитальный ремонт. Почти каждый месяц что-то делаем на том участке. Для капремонта пока средств у нас нет", – сказал Куруа.По мнению специалиста, на этом участке железной дороги нужно заливать бетонную стену высотой до четырех метров и укреплять грунт. На это понадобится около четырех миллионов рублей.

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железная дорога, новости, абхазская железная дорога, ремонт