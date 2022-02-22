https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/glava-mchs-otpravilsya-v-donbass-dlya-evakuatsii-bezhentsev-v-abkhaziyu-1037721493.html

Глава МЧС отправился в Донбасс для эвакуации беженцев в Абхазию

Глава МЧС отправился в Донбасс для эвакуации беженцев в Абхазию

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания поставил ряд задач перед силовыми ведомствами республики в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T15:58+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Группа сотрудников МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния направилась в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев в Абхазию, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Соответствующее распоряжение сделал президент Аслан Бжания.Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанимобиля и машины сопровождения. На первом этапе планируется доставить в республику около 100 граждан Донецкой и Луганской народных республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mchs-abkhazii-organizuet-dostavku-bezhentsev-iz-donbassa-1037697204.html

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