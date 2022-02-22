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Глава МЧС отправился в Донбасс для эвакуации беженцев в Абхазию
Глава МЧС отправился в Донбасс для эвакуации беженцев в Абхазию
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания поставил ряд задач перед силовыми ведомствами республики в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T15:58+0300
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Группа сотрудников МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния направилась в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев в Абхазию, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Соответствующее распоряжение сделал президент Аслан Бжания.Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанимобиля и машины сопровождения. На первом этапе планируется доставить в республику около 100 граждан Донецкой и Луганской народных республик.
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Глава МЧС отправился в Донбасс для эвакуации беженцев в Абхазию
15:58 22.02.2022 (обновлено: 16:57 22.02.2022) Подписаться на
Накануне президент Абхазии Аслан Бжания поставил ряд задач перед силовыми ведомствами республики в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Группа сотрудников МЧС Абхазии во главе с министром, генерал-лейтенантом Львом Квициния направилась в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев в Абхазию, сообщает
пресс-служба спасательного ведомства.
Соответствующее распоряжение сделал президент Аслан Бжания.
Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанимобиля и машины сопровождения.
На первом этапе планируется доставить в республику около 100 граждан Донецкой и Луганской народных республик.