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Творец абхазского Парнаса: к 90-летию со дня рождения Мушни Микая
Творец абхазского Парнаса: к 90-летию со дня рождения Мушни Микая
Поэт и писатель Мушни Микая родился 22 февраля 1932 года в селе Кутол Очамчырского района. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T18:40+0300
2022-02-22T18:40+0300
2022-02-22T19:17+0300
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SputnikАбхазскому поэту и писателю Мушни Микая 22 февраля исполнилось бы 90 лет.Яркий представитель национальной литературы он запомнится читателям как поэт, мастерски владевший абхазским языком. Микая обладал своим неповторимым стилем, узнаваемым ценителями художественного слова. Наряду с творчеством, он много лет занимался собиранием устных народных сказаний, что в свою очередь обогащало его талант."Мушни Иродович — замечательный лирик, собиратель устных народных сказаний, его поэзия проникнута глубоким психологизмом, это лирика, где ярко представлены переживания поэта, его внутренний мир. Он очень тонко владел языком, чувствовал богатство языка, его уникальные возможности", - отметил поэт Владимир Зантария, рассказывая о творческом наследии Микая.Продолжая свою мысль, он подчеркнул, что произведения автора богаты художественными образами и метафоричностью.Мушни Микая — автор не только поэтических произведений, но и прозаических - он написал исторический роман "Ахка", который повествует о годах репрессий 1937 года - особенно тяжелых временах для Абхазии."Чувствуется, что автор очень хорошо владел этим материалом, изучал эпоху. В романе очень много интересных и интригующих сюжетов, в целом, роман состоялся, жанр произведения, наверно, можно определить, как историко-психологический", — подчеркнул Зантария.Мушни Микая оставил яркий след и в прозе, и в поэзии, он многое сделал для развития абхазского языка. Литературоведы отмечают, что в его произведениях много архаизмов, колоритных выражений, идиом, очень интересных фраз."Свой поэтический мир он назвал "Холм Тура" ("Тур ихәы"), так называется небольшая возвышенность между селами Джгерда и Кутол, где жили его предки. Честно говоря, это не такой большой холм, но благодаря силе творческого и художественного воображения Мушни Микая, этот холм возвеличен до абхазского Парнаса", - сказал Зантария.Писатель и поэт Мушни Микая родился 22 февраля 1932 года в селе Кутол Очамчырского района. Окончив среднюю школу, он поступил в педагогический техникум, а затем в Сухумский государственный педагогический институт имени Горького на филологический факультет, который окончил в 1962 году.В том же году вышел его первый сборник "Цветок и роса". Поэзии Мушни Микая свойственна этическая направленность поэтического мышления, искренность интонации, простота и ясность образного строя.60–80-е годы стали временем расцвета его творчества, вышли в свет поэтические сборники Мушни Микая "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды", "Завтрашний день", "Голос рассвета" и другие.Мушни Микая — автор ряда публицистических произведений, очерков, статей. Много лет работал редактором издательства "Алашара", возглавлял отдел поэзии литературного журнала "Алашара". Мушни Микая с 2003 года был членом правления Ассоциации писателей Абхазии.Поэт и писатель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор многих сборников стихотворений и романа "Ахка" Мушни Микая ушел из жизни 24 мая 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/vospevatel-apsuara-vspominaya-nikolaya-khashig-1037545712.html
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Творец абхазского Парнаса: к 90-летию со дня рождения Мушни Микая
18:40 22.02.2022 (обновлено: 19:17 22.02.2022) Подписаться на
Поэт и писатель Мушни Микая родился 22 февраля 1932 года в селе Кутол Очамчырского района.
Абхазскому поэту и писателю Мушни Микая 22 февраля исполнилось бы 90 лет.
Яркий представитель национальной литературы он запомнится читателям как поэт, мастерски владевший абхазским языком. Микая обладал своим неповторимым стилем, узнаваемым ценителями художественного слова. Наряду с творчеством, он много лет занимался собиранием устных народных сказаний, что в свою очередь обогащало его талант.
"Мушни Иродович — замечательный лирик, собиратель устных народных сказаний, его поэзия проникнута глубоким психологизмом, это лирика, где ярко представлены переживания поэта, его внутренний мир. Он очень тонко владел языком, чувствовал богатство языка, его уникальные возможности", - отметил поэт Владимир Зантария, рассказывая о творческом наследии Микая.
Продолжая свою мысль, он подчеркнул, что произведения автора богаты художественными образами и метафоричностью.
"Можно встретить много примеров развернутой метафоры, сделать это удается не всем, это говорит о проявлении очень утонченного мировосприятия. Поэтому творчество Мушни Микая занимает значительную нишу в абхазской поэзии. По своей манере написания художественных произведений Мушни Микая не похож ни на кого из абхазских поэтов и писателей", - считает Зантария.
Мушни Микая — автор не только поэтических произведений, но и прозаических - он написал исторический роман "Ахка", который повествует о годах репрессий 1937 года - особенно тяжелых временах для Абхазии.
"Чувствуется, что автор очень хорошо владел этим материалом, изучал эпоху. В романе очень много интересных и интригующих сюжетов, в целом, роман состоялся, жанр произведения, наверно, можно определить, как историко-психологический", — подчеркнул Зантария.
Мушни Микая оставил яркий след и в прозе, и в поэзии, он многое сделал для развития абхазского языка. Литературоведы отмечают, что в его произведениях много архаизмов, колоритных выражений, идиом, очень интересных фраз.
"Свой поэтический мир он назвал "Холм Тура" ("Тур ихәы"), так называется небольшая возвышенность между селами Джгерда и Кутол, где жили его предки. Честно говоря, это не такой большой холм, но благодаря силе творческого и художественного воображения Мушни Микая, этот холм возвеличен до абхазского Парнаса", - сказал Зантария.
Писатель и поэт Мушни Микая родился 22 февраля 1932 года в селе Кутол Очамчырского района. Окончив среднюю школу, он поступил в педагогический техникум, а затем в Сухумский государственный педагогический институт имени Горького на филологический факультет, который окончил в 1962 году.
В том же году вышел его первый сборник "Цветок и роса". Поэзии Мушни Микая свойственна этическая направленность поэтического мышления, искренность интонации, простота и ясность образного строя.
60–80-е годы стали временем расцвета его творчества, вышли в свет поэтические сборники Мушни Микая "Весеннее утро", "Белая ветка", "Поляна", "Чайка", "След звезды", "Завтрашний день", "Голос рассвета" и другие.
Стихи автора проникнуты народной творческой мудростью. Язык Мушни Микая отличается лаконичностью и изяществом, иногда может показаться архаичным, но умелое сочетание с современностью придает его произведениям особую красоту и стиль. Так, его произведения по мотивам народных сказаний и легенд зазвучали по-новому, ничуть не нарушив их гармонию.
Мушни Микая — автор ряда публицистических произведений, очерков, статей. Много лет работал редактором издательства "Алашара", возглавлял отдел поэзии литературного журнала "Алашара". Мушни Микая с 2003 года был членом правления Ассоциации писателей Абхазии.
Поэт и писатель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор многих сборников стихотворений и романа "Ахка" Мушни Микая ушел из жизни 24 мая 2018 года.