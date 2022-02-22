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Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания Южной Осетии и Абхазии
Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания Южной Осетии и Абхазии
После внеочередного заседания Совбеза 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса.Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, отметил Медведев."Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", — добавил зампред Совбеза.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Была организована временная эвакуация граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.В понедельник вечером после внеочередного заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/medvedev-sravnil-situatsiyu-s-donbassom-s-sobytiyami-2008-goda-1037704186.html
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Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок из признания Южной Осетии и Абхазии
10:15 22.02.2022 (обновлено: 11:23 22.02.2022) Подписаться на
После внеочередного заседания Совбеза 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса
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"В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса", – сказал он.
Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, отметил Медведев.
"Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб", — добавил зампред Совбеза.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Была организована временная эвакуация граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
В понедельник вечером после внеочередного заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.