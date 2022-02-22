https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-23-fevralya-1037723844.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона и антициклона с северо-запада. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В среду, 23 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, зима