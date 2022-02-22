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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона и антициклона с северо-запада. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T18:01+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В среду, 23 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости, климат, зима
Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 февраля
18:01 22.02.2022 (обновлено: 18:03 22.02.2022) Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона и антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В среду, 23 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.