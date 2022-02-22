https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/putin-poruchil-minoborony-obespechit-podderzhanie-mira-v-dnr-i-lnr--1037710474.html

Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Россия подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T00:29+0300

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владимир путин

россия

днр

лнр

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами, пишет РИА Новости. Указом Путина также поручено МИД России провести переговоры с днр и лнр об установлении дипотношений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/bzhaniya-abkhaziya-podderzhivaet-reshenie-prezidenta-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037709511.html

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владимир путин, россия, днр, лнр, украина, министерство обороны рф