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Россия установила дипотношения с Донецкой и Луганской народными республиками

Россия установила дипотношения с Донецкой и Луганской народными республиками

МИД России и внешнеполитические ведомства ДНР и ЛНР обменялись нотами об установлении с 22 февраля дипломатических отношений. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщается на сайте МИД России."В соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 71 от 21 февраля этого года сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравления своим коллегам из ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего соответственно.В ведомстве добавили, что Москва нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР в интересах граждан трех стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах, обозначенных в Конституциях республик, и границы эти указаны в рамках Донецкой и Луганской областей, когда они были в составе Украины, пояснил на пресс-конференции 22 февраля президент Владимир Путин. Указы о признании донбасских республик Путин подписал накануне после внеочередного заседания Совбеза.

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