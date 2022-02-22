https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-abkhazii-nazval-pravomernym-reshenie-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037718649.html

МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании ДНР и ЛНР

МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании ДНР и ЛНР

Киев сосредоточил на линии соприкосновения с Донбассом большую часть армии и ведет регулярные обстрелы позиций ополченцев, на этом фоне Россия признала ДНР и... 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T14:25+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркивают, что дальнейшее развитие отношений с ДНР и ЛНР обсуждается на уровне руководства страны, а внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, готово к консультациям с представителями донбасских республик о параметрах развития отношений.Ранее поздравления по случаю обретения признания ДНР и ЛНР направил главам республик президент Абхазии Аслан Бжания.Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договоры ратифицированы Госдумой РФ и парламентами Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/medvedev-nato-i-ssha-plokho-usvoili-urok-iz-priznaniya-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-1037712777.html

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