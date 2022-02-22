https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-abkhazii-nazval-pravomernym-reshenie-rossii-o-priznanii-dnr-i-lnr-1037718649.html
МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании ДНР и ЛНР
МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании ДНР и ЛНР
Киев сосредоточил на линии соприкосновения с Донбассом большую часть армии и ведет регулярные обстрелы позиций ополченцев, на этом фоне Россия признала ДНР и... 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T14:25+0300
2022-02-22T14:25+0300
2022-02-22T14:47+0300
в абхазии
мид абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102832/25/1028322507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4d1a067535c191567dc1e4461c9de4c3.jpg
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркивают, что дальнейшее развитие отношений с ДНР и ЛНР обсуждается на уровне руководства страны, а внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, готово к консультациям с представителями донбасских республик о параметрах развития отношений.Ранее поздравления по случаю обретения признания ДНР и ЛНР направил главам республик президент Абхазии Аслан Бжания.Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договоры ратифицированы Госдумой РФ и парламентами Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/medvedev-nato-i-ssha-plokho-usvoili-urok-iz-priznaniya-yuzhnoy-osetii-i-abkhazii-1037712777.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102832/25/1028322507_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a2d7c04f73a029c17f2f2cb9e825cce0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, новости
МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании ДНР и ЛНР
14:25 22.02.2022 (обновлено: 14:47 22.02.2022) Подписаться на
Киев сосредоточил на линии соприкосновения с Донбассом большую часть армии и ведет регулярные обстрелы позиций ополченцев, на этом фоне Россия признала ДНР и ЛНР, исходя из гуманитарных соображений и стремления защитить мирное население.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
МИД Абхазии назвал правомерным решение России о признании суверенитета ДНР и ЛНР в заявлении
, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Приветствуем и считаем правомерным решение президента Российской Федерации о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики", – говорится в заявлении.
В МИД подчеркивают, что дальнейшее развитие отношений с ДНР и ЛНР обсуждается на уровне руководства страны, а внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, готово к консультациям с представителями донбасских республик о параметрах развития отношений.
Ранее поздравления
по случаю обретения признания ДНР и ЛНР направил главам республик президент Абхазии Аслан Бжания.
Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договоры ратифицированы Госдумой РФ и парламентами Донецкой народной республики и Луганской народной республики.