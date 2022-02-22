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В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса
В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса
ДНР и ЛНР 18 февраля объявили массовую эвакуацию женщин, стариков и детей в Россию в связи с угрозой военной атаки Украины. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Из ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы уже около 70 тысяч жителей Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.По его словам, после обострения конфликта беженцы хлынули в Россию, а не на Украину. Как указал Небензя на заседании Совета безопасности ООН, в ходе последней эскалации было выпущено до 1600 снарядов, погибли мирные люди, на территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры."Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне поселков на территории России", – добавил постпред при ООН.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Была организована временная эвакуация граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/glava-dnr-pushilin-prezident-rossii-voplotil-volyu-russkogo-naroda-k-edinstvu-1037711250.html
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В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса
09:45 22.02.2022 (обновлено: 11:27 22.02.2022) Подписаться на
ДНР и ЛНР 18 февраля объявили массовую эвакуацию женщин, стариков и детей в Россию в связи с угрозой военной атаки Украины.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Из ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы уже около 70 тысяч жителей Донбасса, передает РИА Новости
со ссылкой на заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
По его словам, после обострения конфликта беженцы хлынули в Россию, а не на Украину.
"За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания", - заявил он.
Как указал Небензя на заседании Совета безопасности ООН, в ходе последней эскалации было выпущено до 1600 снарядов, погибли мирные люди, на территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры.
"Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне поселков на территории России", – добавил постпред при ООН.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Была организована временная эвакуация граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
В пунктах временного размещения беженцы сдают ПЦР-тесты. Ранее глава МЧС России Александр Чуприян заявил о готовности в случае необходимости вакцинировать прибывших с Донбасса.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.