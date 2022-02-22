https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/v-rossiyu-evakuirovali-okolo-70-tysyach-zhiteley-donbassa-1037712232.html

В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса

В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса

ДНР и ЛНР 18 февраля объявили массовую эвакуацию женщин, стариков и детей в Россию в связи с угрозой военной атаки Украины. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T09:45+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Из ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы уже около 70 тысяч жителей Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.По его словам, после обострения конфликта беженцы хлынули в Россию, а не на Украину. Как указал Небензя на заседании Совета безопасности ООН, в ходе последней эскалации было выпущено до 1600 снарядов, погибли мирные люди, на территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры."Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне поселков на территории России", – добавил постпред при ООН.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Была организована временная эвакуация граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/glava-dnr-pushilin-prezident-rossii-voplotil-volyu-russkogo-naroda-k-edinstvu-1037711250.html

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