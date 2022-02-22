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Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству

Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за признание ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T08:45+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин назвал признание Россией республик Донбасса историческим событием, определяющим будущее и восстанавливающим "справедливость и правду", а также добавил, что президент России волю русского народа к единству. Заявление об этом он сделал в своем Telegram.По мнению главы ДНР, признание республик — это намного больше, чем помощь, "это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса"."Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", - заявил глава Донецкой народной республики, предупредив жителей, что впереди ждет много работы.Кроме того, Пушилин добавил, что республикам есть что предложить России.В конце заявления Пушилин поздравил Донбасс с признанием.Президент России Владимир Путин в телеобращении вечером 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

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в мире, россия, украина, днр, лнр, новости, денис пушилин