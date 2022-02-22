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Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству
Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за признание ДНР и ЛНР. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин назвал признание Россией республик Донбасса историческим событием, определяющим будущее и восстанавливающим "справедливость и правду", а также добавил, что президент России волю русского народа к единству. Заявление об этом он сделал в своем Telegram.По мнению главы ДНР, признание республик — это намного больше, чем помощь, "это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса"."Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", - заявил глава Донецкой народной республики, предупредив жителей, что впереди ждет много работы.Кроме того, Пушилин добавил, что республикам есть что предложить России.В конце заявления Пушилин поздравил Донбасс с признанием.Президент России Владимир Путин в телеобращении вечером 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/putin-poruchil-minoborony-obespechit-podderzhanie-mira-v-dnr-i-lnr--1037710474.html
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Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству

08:45 22.02.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного главы ДНР Д. Пушилина
Инаугурация избранного главы ДНР Д. Пушилина - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за признание ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин назвал признание Россией республик Донбасса историческим событием, определяющим будущее и восстанавливающим "справедливость и правду", а также добавил, что президент России волю русского народа к единству. Заявление об этом он сделал в своем Telegram.

"Исторический момент подписания президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указов о признании Республик Донбасса навсегда и прочно войдет в нашу жизнь как восстановление справедливости и правды. Сегодня определено наше будущее, и мы уверенно смотрим вперед", - написал Пушилин.

По мнению главы ДНР, признание республик — это намного больше, чем помощь, "это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного русского Донбасса".
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"Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России", - заявил глава Донецкой народной республики, предупредив жителей, что впереди ждет много работы.
Кроме того, Пушилин добавил, что республикам есть что предложить России.
"Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира", - говорится в сообщении.
В конце заявления Пушилин поздравил Донбасс с признанием.
Президент России Владимир Путин в телеобращении вечером 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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