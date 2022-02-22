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Жительница ДНР о признании независимости: сейчас творится история

Жительница ДНР о признании независимости: сейчас творится история

Жительница ДНР, вице-президент Федерации баскетбола Донецкой республики Крестина Цыкалова в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась, как ее соотечественники... 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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Цыкалова о признании ДНР и ЛНР Цыкалова о признании ДНР и ЛНР

Народные советы ДНР и ЛНР приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, сообщает РИА Новости.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Жительница Донбасса Крестина Цыкалова в интервью радио Sputnik призналась, что жители ДНР удивились принятому политическому решению главы российского государства. В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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