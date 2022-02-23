https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/bzhaniya-pozdravil-voennosluzhaschikh-i-veteranov-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1037731138.html

Бжания поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Бжания поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии обратился с поздравлением в День защитника Отечества 23 февраля. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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аслан бжания

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военных и всех граждан Абхазии с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы государства.В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал своим призванием воинскую службу, кто обеспечивает мир и безопасность граждан и государства, отметил Верховный главнокомандующий. Но также в День защитника Отечества поздравления принимают все, кто отстаивал свободу Родины, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в ее процветание, добавил он."Народ Республики Абхазия гордится своими защитниками и никогда не забудет тех, кто сложил головы во имя мира и будущего своей страны", – подчеркнул Бжания.Президент пожелал согражданам мира, добра и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/voennye-rossiyskoy-bazy-v-abkhazii-pozdravili-veteranov-vov-s-23-fevralya-1037730565.html

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