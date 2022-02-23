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Бжания поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Бжания поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии обратился с поздравлением в День защитника Отечества 23 февраля. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T11:45+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военных и всех граждан Абхазии с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы государства.В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал своим призванием воинскую службу, кто обеспечивает мир и безопасность граждан и государства, отметил Верховный главнокомандующий. Но также в День защитника Отечества поздравления принимают все, кто отстаивал свободу Родины, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в ее процветание, добавил он."Народ Республики Абхазия гордится своими защитниками и никогда не забудет тех, кто сложил головы во имя мира и будущего своей страны", – подчеркнул Бжания.Президент пожелал согражданам мира, добра и благополучия.
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Бжания поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
11:45 23.02.2022 (обновлено: 11:55 23.02.2022) Подписаться на
Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии обратился с поздравлением в День защитника Отечества 23 февраля.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военных и всех граждан Абхазии с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы государства.
"Уважаемые ветераны, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил и все граждане Республики Абхазия! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. День 23 февраля стал символом мужества и доблести, верности долгу и патриотизма. Эти незыблемые ценности передаются из поколения в поколение и никогда не утеряют своего значения", – говорится в тексте поздравления.
В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто выбрал своим призванием воинскую службу, кто обеспечивает мир и безопасность граждан и государства, отметил Верховный главнокомандующий. Но также в День защитника Отечества поздравления принимают все, кто отстаивал свободу Родины, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в ее процветание, добавил он.
"Народ Республики Абхазия гордится своими защитниками и никогда не забудет тех, кто сложил головы во имя мира и будущего своей страны", – подчеркнул Бжания.
Президент пожелал согражданам мира, добра и благополучия.