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ФСБ опубликовала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ опубликовала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T17:47+0300
2022-02-23T17:47+0300
2022-02-23T17:47+0300
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теракт
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Силовики задержали шестерых граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма с целью устрашения людей.В ролике показана квартира, в которой проводилась операция, а также фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке. В гараже были обнаружены вещи с националистической символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.*организация запрещена на территории России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, крым, мультимедиа, видео, теракт, видео
ФСБ опубликовала видео предотвращения теракта в Крыму
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ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории полуострова.
Силовики задержали шестерых граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма с целью устрашения людей.
В ролике показана квартира, в которой проводилась операция, а также фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке.
В гараже были обнаружены вещи с националистической символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.
*организация запрещена на территории России.