https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/fsb-opublikovala-video-predotvrascheniya-terakta-v-krymu-1037739593.html

ФСБ опубликовала видео предотвращения теракта в Крыму

ФСБ опубликовала видео предотвращения теракта в Крыму

ФСБ задержала в Крыму сторонников украинской националистической и экстремистской организации "Правый сектор"*, которые планировали теракт на территории... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T17:47+0300

2022-02-23T17:47+0300

2022-02-23T17:47+0300

россия

крым

мультимедиа

видео

теракт

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Силовики задержали шестерых граждан России, примкнувших к экстремистам. Они готовили самодельное взрывное устройство и хотели подорвать его в одном из православных храмов Крыма с целью устрашения людей.В ролике показана квартира, в которой проводилась операция, а также фотографии сторонников "Правого сектора"* в военной экипировке. В гараже были обнаружены вещи с националистической символикой, средства связи, компоненты СВУ и патроны. Лица подозреваемых скрыты.*организация запрещена на территории России.

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россия, крым, мультимедиа, видео, теракт, видео